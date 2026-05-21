Sheinbaum envía al Congreso iniciativa para poner candados a intervención del narco en elecciones

Luisa María Alcalde, explicó la nueva iniciativa que fortalecerá las acciones del INE para detectar posible intervenciones del narco en partidos políticos (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Comisión de Verificación electoral — Con el objetivo de evitar a toda costa que grupos del crimen organizado intervengan en las candidaturas de partidos políticos en las elecciones, este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer mecanismos que permitan fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Electoral (INE), con la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que dependerá del órgano electoral y pueda revisar las candidaturas a cargos de elección popular y detectar si posibles abanderados de los institutos políticos tuvieran algún posible vínculo con la delincuencia organizada.

La iniciativa subraya la creación de una comisión de verificación e integridad de candidaturas, integrada por cinco consejeros del INE, que en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera y Comisión Nacional Bancaria y de Valores revisarán “posible riesgo razonable” de vínculos con el narco.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que “hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata, de cualquier partido político, que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada. Es algo que se ha estado trabajando desde hace tiempo y Luisa María (Alcalde) tenía ya preparada esta propuesta y ayer tomamos la decisión de que sea enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”.

Al abundar en el tema, la mandataria refirió que en el país se han reportado algunos casos de vínculos entre las autoridades y el crimen organizado, sin embargo, aseguró que este no es un problema generalizado. “Todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes y además son casos aislados, no es una cosa generalizada, son casos aislados pero es importante si vamos a tener elección en el 2027 que se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos ver si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente”, señaló.

Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que se encargará de revisar posibles vínculos de aspirantes a candidaturas con grupos criminales.

El objetivo es “establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán y, a partir de la elección del 2027, que cuenten con la información necesaria para evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada”, señaló.

En la misma línea, refirió que la citada Comisión será un enlace entre partidos que decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con el Centro Nacional de Inteligencia, con la FGR , con la UIF y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evaluar la posible existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con el narco.

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