El INE continuará trabajando a plena capacidad a pesar de la implementación de trabajo remoto, asegura Secretaria Ejecutiva

Claudia Arlett Espino

La Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, envío un mensaje en el que afirma que las actividades del organismo no se detendrán ni disminuirá el compromiso institucional a pesar de la implementación del trabajo remoto en las próximas semanas debido a los problemas de movilidad por el Mundial de Fútbol 2026.

La Secretaria afirma que el INE seguirá trabajando con normalidad y a plena capacidad en todo el país, que sus áreas sustantivas continuarán operando en todo el país y en los casos en lo que se requiera trabajo presencial se mantendrán los esquemas necesarios para garantizar la continuidad de las funciones del instituto.

El personal del INE anunció la implementación temporal de un esquema de trabajo remoto para parte del personal que labora en oficinas centrales y algunas áreas del centro del país.

La medida estará vigente del 1 de junio al 12 de julio de 2026. La mayoría de Módulos de Atención Ciudadana continuarán brindando servicio de manera habitual.