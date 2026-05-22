Periodo Extraordinario del Senado procesará la iniciativa de reforma al poder judicial

Olga Sosa

El Senado de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, recibió la iniciativa de reforma constitucional en materia de elección del Poder Judicial enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además se aprobó un primer periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de analizar las modificaciones al modelo de elección de personas juzgadoras aplazando un año la elección al 2028.

La iniciativa busca eficientar el mecanismo de elección popular de integrantes del Poder Judicial mediante ajustes orientados a fortalecer la participación ciudadana, garantizar procesos más claros y brindar mayor certeza institucional al sistema judicial.

Entre los cambios propuestos destacan la reducción de candidaturas por cada poder, al pasar de tres a dos postulaciones para simplificar las boletas y facilitar un voto más informado; la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación y fortalecer la transparencia en la selección de perfiles; así como el establecimiento de la paridad de género en todas las etapas del proceso.

Asimismo, se propone modificar, por única ocasión, la fecha de la elección judicial federal y local para celebrarse el 4 de junio de 2028, permitiendo una mejor organización del proceso electoral, reducción de costos y mayor coordinación institucional.

La propuesta también contempla fortalecer la carrera judicial mediante programas permanentes de capacitación para juezas, jueces, magistradas y magistrados, con el propósito de robustecer la profesionalización y la confianza ciudadana en las resoluciones jurisdiccionales.

¿Qué dijo la senadora Olga Sosa?

Al respecto, la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz destacó que las reformas representan un paso importante para consolidar un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía, con procesos de selección más transparentes, eficientes y democráticos. Señaló que la simplificación de las boletas y el fortalecimiento de los mecanismos de evaluación contribuirán a que las y los ciudadanos ejerzan un voto más informado y con mayor certeza.

La propuesta para convocar al periodo extraordinario fue aprobada como asunto de urgente resolución con 26 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones. La convocatoria del primer periodo extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, se celebrará a partir del próximo 26 de mayo, a fin de atender asuntos prioritarios en materia judicial, electoral y democrática.