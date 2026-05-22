¿Cuántas líneas telefónicas faltan por registrar en México? Internet MX advierte que plazo podría extenderse por baja colaboración de usuarios

Registro de Líneas 2026 El registro de líneas telefónicas en México no ha cumplido la expectativa de móviles vinculados a un mes de que finalice el plazo límite; reportan baja colaboración de usuarias y usuarios.

A partir del viernes 9 de enero de 2026, inició en México el registro obligatorio de líneas celulares, iniciativa que forma parte de un esquema de control que pretende reforzar los controles de seguridad y verificación de la identidad para evitar fraudes telefónicos.

No obstante, a un mes de que finalice el tiempo límite de vinculación de líneas móviles en el país, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reveló que el registro no ha mostrado los resultados esperados, ya que de aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas en el país, sólo se han registrado alrededor de 30 millones; es decir, menos del 30% de la población ha vinculado sus líneas desde el comienzo del proyecto de seguridad.

Registro de Líneas en México 2026: ¿qué ocurre si no vinculas tu número?

Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el DOF, precisan que los proveedores del servicio deberán deshabilitar la línea telefónica móvil que no se encuentre vinculada a un titular.

Esta suspensión de la línea celular será temporal hasta completar el trámite de vinculación, periodo en el que el servicio únicamente permitirá llamadas a números de emergencia, tales como 911, 089, 088, etc., o líneas de soporte del operador.

Según señalan los lineamientos, el servicio suspendido se llevará a cabo a partir del 1° de julio de 2026 en todos los números móviles que no hayan sido vinculados durante el periodo de registro y dicha suspensión de línea móvil no eliminará las obligaciones contractuales con la agencia de telefonía, por lo que usuarios y usuarias aún deberán pagar su plan o equipo incluso con el uso restringido de su línea.

A pesar de las consecuencias, la población mexicana se mantiene escéptica del proceso, lo que se refleja en la baja colaboración de registro de líneas y orilla a las autoridades a la posibilidad de extender el plazo de vinculación.

Internet MX contempla extender el plazo límite para incentivar el registro de líneas en México

Julio César Vega, presidente general de la Asociación Internet MX, informó en conferencia de prensa que menos del 30% de las líneas telefónicas en México se han registrado desde el inicio del proyecto, resaltando que se han asegurado de que las autoridades tengan las herramientas de ciberseguridad necesarias para el proceso.

Debido a que, tal como lo estipulan los lineamientos del registro de líneas telefónicas, aquellas que no sean vinculadas tendrán que enfrentar la suspensión, César Vega adelantó que contemplan la posibilidad de extender la fecha límite de registro, pues una suspensión masiva de líneas “sería altamente dañino”.

“Nosotros consideramos que, en caso de que no se alcance un cierto volumen, este registro tendrá que extenderse en cuanto fechas”, informó a los medios, destacando que impactaría directamente a la cobertura de internet y al negocio de las empresas de telefonía que perderían a más de la mitad de sus usuarios y usuarias.

¿Cuántas líneas faltan por registrarse en México?: reportan baja participación de la población

A través de un comunicado emitido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, día 8 de diciembrede 2025 se aprobó la identificación de las líneas celulares en el país, cuyo principal propósito era eliminar el anonimato en las telecomunicaciones para resguardar la seguridad de los usuarios y usuarias, enfrentando crímenes como la extorsión.

Sin embargo, menos del 30% de las 158 millones de líneas en México han vinculado sus números, lo que deja alrededor de 128 millones de líneas telefónicas que aún no se han registrado en el proyecto de seguridad a un mes de que finalice su plazo límite.

Por su parte, la CRT lanzó una campaña nacional para incentivar la participación mexicana, cuya estrategia de difusión estará centrada en redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones y medios masivos, tanto estatales como comerciales, extendiéndose incluso al tranporte público como Metro y Metrobús.