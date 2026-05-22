Conflicto en puerto de Loreto, BCS, sera corregido por gobierno federal : Sheinbaum

Se habla sobre expansión del puerto de Loreto La presidenta Claudia Sheinbaum negó los presuntos planes de expandir el puerto de Loreto, que han resultado en preocupaciones por parte de grupos ambientalistas (pueblosmágicos.méxicodesconocido.com)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el tema relacionado con el puerto de Loreto, en Baja California Sur, será corregido y aclarado por el gobierno federal, luego de las preocupaciones surgidas por un decreto que ha generado inquietud entre ambientalistas y habitantes de la región ante una posible expansión portuaria que pudiera afectar el ecosistema marino y a las ballenas.

“No queremos afectar a las ballenas”: ¿Qué dice la presidenta sobre posible daño al ecosistema?

Durante su conferencia, la mandataria explicó que el decreto en cuestión tenía como objetivo únicamente actualizar aspectos legales y administrativos del puerto, y no abrir la puerta a una operación masiva de embarcaciones ni convertir a Loreto en un puerto de gran escala.

“Lo de Loreto se va a resolver, porque es un puerto en Baja California Sur. Hubo un decreto que en realidad buscaba actualizar algunos temas, pero nunca se pensó en que llegaran más barcos”, afirmó.

Sheinbaum detalló que el tema ya es revisado por la Secretaría de Marina, con el objetivo de evitar cualquier afectación ambiental y dar certeza a la población sobre el alcance real de la medida.

“Lo está trabajando el secretario de Marina para que no haya ningún problema, porque obviamente no queremos afectar a las ballenas ni nada de eso”, subrayó.

¿Puerto masivo? Sheinbaum descarta posibilidad de que Loreto se convierta en terminal de gran capacidad

La presidenta también rechazó las versiones que apuntan a una transformación del puerto de Loreto en una terminal de gran capacidad para tráfico marítimo intensivo, y sostuvo que el gobierno federal no contempla un proyecto de esa magnitud para la zona.

“El objetivo no es que ahora Loreto se va a convertir en que van a llegar 500 barcos y el puerto de altura, nada que ver”, expresó.

Finalmente, indicó que el ajuste al decreto se realizará para evitar interpretaciones erróneas y garantizar una comunicación adecuada sobre el proyecto.

“Tuvo que ver con un asunto de actualización de un tema que era necesario legalmente. Pero para que no haya problema, de todas maneras, eso se va a corregir y a informar bien, adecuadamente”, estableció.