SSPC alerta por fraudes durante el ‘Hot Sale’ y pide extremar cuidados en compras en línea

Descuentos Hot Sale (Rogelio Morales Ponce)

Con la llegada del Hot Sale, una de las temporadas de descuentos más importantes del comercio electrónico en México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lanzó una alerta preventiva para evitar que consumidores sean víctimas de fraudes o robo de información bancaria.

La dependencia federal informó que del 25 de mayo al 2 de junio aumentarán considerablemente las compras por internet, especialmente en productos de belleza, tecnología, electrodomésticos y artículos de cuidado personal, situación que también suele ser aprovechada por ciberdelincuentes.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la SSPC explicó que durante estas campañas comerciales los delincuentes suelen utilizar páginas falsas que imitan tiendas oficiales, perfiles fraudulentos en redes sociales y mensajes engañosos enviados por correo electrónico o SMS.

La autoridad advirtió que muchos fraudes comienzan con promociones demasiado baratas o supuestas ofertas difíciles de creer, cuyo objetivo es obtener datos personales o bancarios de las víctimas.

También señaló que algunos ciberdelincuentes usan enlaces maliciosos, códigos QR falsos y solicitudes de pagos por transferencia directa para engañar a usuarios durante sus compras en línea.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la SSPC está revisar cuidadosamente que la dirección de internet coincida exactamente con el sitio oficial de la tienda y verificar que no existan errores ortográficos o detalles sospechosos.

Además, pidió no ingresar a enlaces enviados por mensajes o redes sociales sin antes confirmar que provienen de una fuente confiable.

## Recomiendan usar tarjetas digitales y activar seguridad extra

La dependencia sugirió utilizar métodos de pago más seguros, como tarjetas digitales con claves temporales o mecanismos dinámicos de seguridad, ya que ayudan a reducir riesgos en caso de robo de información.

Otra de las recomendaciones es no compartir contraseñas, códigos de verificación o NIP bancarios, además de activar la autenticación en dos pasos y las alertas bancarias para monitorear movimientos sospechosos.

La SSPC también pidió guardar capturas de pantalla, correos y comprobantes de compra para contar con evidencia en caso de presentar alguna reclamación o denuncia.

En caso de necesitar apoyo o contactar a las autoridades, la dependencia indicó que las personas pueden consultar el directorio de unidades de Policía Cibernética disponible en la [Ciberguía de la SSPC](https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es&utm_source=chatgpt.com).

Finalmente, la secretaría aseguró que mantendrá acciones de acompañamiento y vigilancia digital durante esta temporada de alto movimiento comercial en internet.