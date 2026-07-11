SEP difunde propuesta del Calendario Escolar 2026-2027

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer a propuesta del Calendario Escolar 2026-2027 para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en la que establece la distribución de los 185 días de clase, los periodos vacacionales, las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) y otras actividades académicas. El documento aún no es oficial y entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El ciclo escolar comenzará el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el viernes 9 de julio de 2027 para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
Antes del regreso a clases, el personal docente participará en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, programada del 24 al 28 de agosto de 2026, mientras que las y los estudiantes permanecerán en receso de verano durante ese mes.
Las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), días en los que los alumnos no tienen clases, y que derivan en puentes escolares para los estudiantes, serían nueve y se llevarían a cabo en los siguientes viernes:
- 25 de septiembre de 2026
- 30 de octubre de 2026
- 27 de noviembre de 2026
- 29 de enero de 2027
- 26 de febrero de 2027
- 30 de abril de 2027
- 28 de mayo de 2027
- 25 de junio de 2027
Estas jornadas están destinadas exclusivamente a la planeación y evaluación de actividades por parte del personal docente.
La propuesta contempla dos periodos vacacionales para los estudiantes, vacaciones de invierno y vacaciones de semana santa:
Las vacaciones decembrinas se llevarían a cabo del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Sin embargo, dado que el 6 de enero está señalado como día de suspensión de labores docentes, las clases se reanudarían el 7 de enero. Asimismo, el 25 de diciembre de 2026 y el 1 de enero de 2027 están contemplados como días de suspensión de actividades.
El periodo vacacional de primavera será del 22 de marzo al 2 de abril de 2027, por lo que las clases se reanudarán el 5 de abril, después del fin de semana.
Otras fechas importantes del anteproyecto de Calendario Escolar 2026-2027
Además de las vacaciones y los Consejos Técnicos, la SEP incluyó otras actividades relevantes durante el ciclo:
Inicio del ciclo escolar: 31 de agosto de 2026.
Fin del ciclo escolar: 9 de julio de 2027.
Suspensión de labores docentes: 15 de septiembre, 2 y 16 de noviembre y el 25 de diciembre de 2026, así como el 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y el 5 de mayo del 2027.
Registro de calificaciones: 13 de noviembre de 2026, 5 de marzo de 2027 y 18 de junio de 2027.
Preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo 2027-2028: del 2 al 12 de febrero de 2027.
Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil: 8 de septiembre de 2026.
La Crónica de Hoy 2026