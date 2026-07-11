SEP difunde propuesta del Calendario Escolar 2026-2027

SEP

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer a propuesta del Calendario Escolar 2026-2027 para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en la que establece la distribución de los 185 días de clase, los periodos vacacionales, las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) y otras actividades académicas. El documento aún no es oficial y entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El ciclo escolar comenzará el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el viernes 9 de julio de 2027 para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Antes del regreso a clases, el personal docente participará en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, programada del 24 al 28 de agosto de 2026, mientras que las y los estudiantes permanecerán en receso de verano durante ese mes.

Las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), días en los que los alumnos no tienen clases, y que derivan en puentes escolares para los estudiantes, serían nueve y se llevarían a cabo en los siguientes viernes:

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

30 de abril de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

Estas jornadas están destinadas exclusivamente a la planeación y evaluación de actividades por parte del personal docente.

La propuesta contempla dos periodos vacacionales para los estudiantes, vacaciones de invierno y vacaciones de semana santa:

Las vacaciones decembrinas se llevarían a cabo del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Sin embargo, dado que el 6 de enero está señalado como día de suspensión de labores docentes, las clases se reanudarían el 7 de enero. Asimismo, el 25 de diciembre de 2026 y el 1 de enero de 2027 están contemplados como días de suspensión de actividades.

El periodo vacacional de primavera será del 22 de marzo al 2 de abril de 2027, por lo que las clases se reanudarán el 5 de abril, después del fin de semana.

Otras fechas importantes del anteproyecto de Calendario Escolar 2026-2027

Además de las vacaciones y los Consejos Técnicos, la SEP incluyó otras actividades relevantes durante el ciclo:

Inicio del ciclo escolar: 31 de agosto de 2026.

Fin del ciclo escolar: 9 de julio de 2027.

Suspensión de labores docentes: 15 de septiembre, 2 y 16 de noviembre y el 25 de diciembre de 2026, así como el 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y el 5 de mayo del 2027.

Registro de calificaciones: 13 de noviembre de 2026, 5 de marzo de 2027 y 18 de junio de 2027.

Preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo 2027-2028: del 2 al 12 de febrero de 2027.

Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil: 8 de septiembre de 2026.

La Crónica de Hoy 2026