Multioperativo contra la tala ilegal deja 28 clausuras y más de 4 mil m³ de madera asegurados

Tala de árboles Participaron 624 elementos de Profepa, Conanp, Defensa, Guardia Nacional, Semar, Fiscalía estatal, policías estatales y municipales

Como parte de la estrategia permanente para combatir la tala ilegal, el cambio de uso de suelo y el transporte irregular de productos forestales, autoridades federales realizaron del 26 al 30 de junio el segundo multioperativo forestal simultáneo de 2026 en 25 entidades del país. El despliegue concluyó con 28 clausuras, el aseguramiento de más de 4 mil metros cúbicos de madera, 19 toneladas de carbón vegetal y la presentación de tres personas ante el Ministerio Público.

Las acciones fueron coordinadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con el apoyo de 624 elementos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, fiscalías estatales y corporaciones policiacas estatales y municipales.

Durante los cinco días del operativo se instalaron 17 filtros de revisión al transporte forestal, se realizaron 14 recorridos de vigilancia y un total de 55 inspecciones, de las cuales 22 fueron en predios donde se detectó cambio de uso de suelo en terrenos forestales y 33 en centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales.

Como resultado de estas acciones fueron impuestas 28 clausuras temporales, 13 de ellas en Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales y 15 en predios donde se detectó cambio ilegal de uso de suelo. Además, las autoridades aseguraron 4 mil 268.52 metros cúbicos de madera, 19.05 toneladas de carbón, nueve vehículos, cinco máquinas pesadas y 22 herramientas utilizadas para actividades forestales.

La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy, señaló que la protección de los bosques requiere la participación conjunta de las instituciones ambientales y de seguridad.

“Proteger los bosques y combatir los delitos que los afectan es una tarea en la que participamos tanto el sector ambiental como las instituciones de seguridad. Nuestro compromiso es asegurar la permanencia de nuestros bosques y selvas y los invaluables beneficios y servicios que nos brindan y proteger a las comunidades que habitan y cuidan los ecosistemas forestales”, afirmó.

Los resultados variaron de una entidad a otra. En Baja California Sur fue clausurado un centro de almacenamiento y se aseguraron 75 kilogramos de carbón y un vehículo. En Campeche se detectaron dos cambios ilegales de uso de suelo que afectaban casi 30 hectáreas de terrenos forestales, mientras que en Colima fueron clausurados tres predios por la remoción de vegetación.

En Durango se suspendieron cuatro proyectos relacionados con extracción de materiales pétreos por afectar más de 17 hectáreas de terrenos forestales, además de asegurar maquinaria pesada utilizada en las actividades.

En Guerrero, un tractocamión que transportaba 54.8 metros cúbicos de madera sin acreditar su procedencia legal fue asegurado y su conductor quedó a disposición del Ministerio Público.

Uno de los mayores aseguramientos ocurrió en Michoacán, donde fueron decomisados más de 3 mil 248 metros cúbicos de madera de distintas especies, además de dos camiones y casi 48 metros cúbicos adicionales detectados en filtros carreteros. También se aplicaron clausuras en centros de almacenamiento de Irimbo y Charo.

En el Estado de México, específicamente en municipios del Bosque de Agua como Zinacantepec, Metepec y Ocuilan, las autoridades realizaron seis inspecciones que derivaron en igual número de clausuras por no acreditar el origen legal de la madera. Ahí fueron aseguradas herramientas, maquinaria, vehículos y poco más de 40 metros cúbicos de productos forestales.

En Oaxaca, tres filtros carreteros permitieron asegurar más de 20 metros cúbicos de madera y dos vehículos. Además, dos personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República por no acreditar la legal procedencia de los productos forestales.

También hubo aseguramientos importantes en Sinaloa, donde fueron decomisados 518.5 metros cúbicos de madera en una maderería por inconsistencias documentales, así como en Sonora, donde fueron clausurados un centro de acopio de carbón vegetal y un predio con cambio de uso de suelo en aproximadamente 13 hectáreas.

En Yucatán se aplicaron tres clausuras temporales, entre ellas la de un centro de almacenamiento donde se aseguraron 285.52 metros cúbicos de madera, además de detectar dos predios con cambio ilegal de uso de suelo.

En otras entidades como Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas las inspecciones concluyeron sin detectar irregularidades, mientras que en Veracruz únicamente se localizaron evidencias de tala y extracción de material pétreo, aunque no fue posible identificar a los responsables.

Con este segundo multioperativo forestal del año, las autoridades federales mantienen las acciones de vigilancia para frenar los delitos ambientales y reforzar la protección de los ecosistemas forestales en distintas regiones del país.