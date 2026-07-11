EU aumentará en 512 % exportaciones de azúcar mexicana para el ciclo 2026-2027

Agricultura

El gobierno federal informó que, como resultado del diálogo bilateral con Estados Unidos, se inició la regularización del acceso de la industria azucarera nacional y de los productores de caña al mercado estadounidense.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó que importará hasta un millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana durante el ciclo 2026-2027, volumen que representa un incremento de 512 por ciento respecto a la estimación realizada para el ciclo 2025-2026.

La dependencia federal mencionó que este aumento en las exportaciones podría traducirse en ingresos adicionales de hasta cuatro mil 760 millones de pesos para los productores de caña, recursos que serían cubiertos por la industria azucarera durante la próxima temporada.

Indicó que este resultado es producto de las negociaciones iniciadas en noviembre de 2025, cuando la entonces secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar diversos temas relacionados con el comercio agroalimentario entre ambos países.

Agricultura destacó que la ampliación del acceso al mercado estadounidense representa un beneficio para la cadena productiva del azúcar en México y refleja los avances alcanzados mediante el diálogo bilateral.

Asimismo, la dependencia recalcó que este acuerdo contribuirá a fortalecer el intercambio comercial agrícola entre México y Estados Unidos, además de favorecer tanto a los productores mexicanos como a los consumidores de ambos países.

La Crónica de Hoy 2026