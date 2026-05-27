Gobernadora Maru Campos acudió a la FGR y acusó el uso político de las instituciones federales

Gobernadora Maru Campos La gobernadora del PAN, Maru Campos, acusó el uso político de las instituciones federales. Destacó que ella fue citada ante la FGR, por hacer su trabajo, a funcionarios de Sinaloa por nexos con el narcotráfico, les dan impunidad absoluta

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acusó, que fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR), “bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpado”.

Así lo estableció afuera de las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, en donde la mandataria estatal aseveró que las autoridades “no guardaron las formas, no respetaron la ley, atropellaron la protección Constitucional del cargo que los chihuahuenses me han conferido”.

Acusó que mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa —acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que ya piden su extradición— les dan impunidad absoluta, y son cobijados durante semanas “mientras que a una servidora y al Estado de Chihuahua se le ataca directamente sin pruebas y con juicios que violan con consistente restricción de licencia”.

Más allá del temor personal, sostuvo la mandataria emanada del Partido Acción Nacional (PAN), lamentó y denunció el autoritarismo, “diría yo ya, totalitarismo al que todos estamos expuestos... Un autoritarismo, totalitarismo que se permite violar la Constitución, sin consecuencias y sin rubor alguno. Es indignante el doble rasero de este régimen morenista”, externó.

Al respecto, la gobernadora panista Maru Campos comparó que a ella, la citan (en la FGR), “tramposamente, para declarar, mientras a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico los invitan a tener entrevistas amigables.

“...No se trata de casos iguales, no es lo mismo. Por más que busque Morena y la 4T empatar cartones para cubrir sus crisis y sus vínculos con el crimen organizado que están muertos de miedo por lo que viene para ellos. Ellos están acorralados por la realidad que dolorosamente vive su Estado”.

Defendió que a ella no la han acusado de nada formalmente, pero desde hace un mes están buscando cómo torcer la ley para perseguirla. Es el México, criticó, en el que vivimos, un México, al que Morena y su gobierno están haciendo pedazos al abrazar a los delincuentes “mientras persiguen a quienes intentamos ir a hacer cumplir la ley”.

“Vivimos la eliminación de nuestros derechos humanos y ciudadanos. Hoy no hablo por mí, hoy no hablo por Maru Campos, hoy no hablo por Chihuahua, hoy hablo por México. Hoy persiguen a la gobernadora de un estado que nunca se ha callado ante las injusticias”.

Todos, subrayó, tenemos que levantar la voz porque si callamos después vendrán por ustedes. Y no nos vamos a callar, sentenció, al tiempo que reiteró su crítica a que se está encubriendo a quienes hacen vínculos con el narcotráfico. Ese narco que asesina familias, que desaparece personas, que llena de dolor el país, por lo que demandó “no normalicemos México lo que hoy sucede. No normalicemos el dolor. No normalicemos la violencia, no normalicemos el crimen, no normalicemos las mentiras y la indolencia del gobierno ni su afán por acabar con quien piensa o actúa diferente”.

En este contexto, la mandataria, quien fue citada a la FGR, luego de que en la entidad chihuahuense se llevó a cabo un operativo de seguridad e inteligencia en el que presuntamente participaron elementos vinculados a labores de seguridad e inteligencia de agencias de Estados Unidos y dos personas extranjeras perdieron la vida, la gobernadora señaló que hoy, la perseguida era ella, “pero mañana puedes ser tú cualquiera de nosotros. Si hoy soy la señalada y la perseguida por el simple delito de no ser cómplice, por el contrario, dar resultados... Pues esto no se trata de mí, se trata de cada mexicano de bien, de sus hijos, de sus derechos y libertades de la justicia misma”.

Se trata, abundó, de recuperar aquello que hemos perdido, la posibilidad de cada persona para andar y caminar libres en nuestra patria.