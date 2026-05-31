CFE pone en operación transformador de potencia en Guanajuato

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se realizó con éxito la puesta en operación de un transformador de potencia de la subestación Jaral del Progreso, en Guanajuato.

Esta acción forma parte de su compromiso con la mejora operativa y la confiabilidad del servicio eléctrico en la parte del Bajío del País.

Gracias a este equipo se podrá incrementar la capacidad de la red en 20 MVA para beneficiar a 12 mil 600 usuarios, y así contribuir a fortalecer la continuidad y calidad del suministro y la atención del crecimiento proyectado de la demanda en la región.

Para la consolidación de la obra se requirió una inversión total de 40.30 millones de pesos y fue ejecutada en 6 meses.

Así, la CFE reconoció al personal de la Zona Salvatierra de la División de Distribución Bajío por su actitud, disponibilidad, compromiso y estricto apego a la seguridad, factores clave para seguir consolidando resultados positivos.