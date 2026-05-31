Presidenta Claudia Sheinbaum advierte que “México no es piñata de nadie”

Presidenta Claudia Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo celebró en el Monumento a la Revolución, los dos años del triunfo de las elecciones que la llevaron a convertirse en la primera mujer jefa del Ejecutivo Federal en la historia del país. Ante miles de simpatizantes reiteró su convicción con la defensa de la soberanía, la no injerencia extranjera y a seguir trabajando con el bienestar de las y los mexicanos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaaum Pardo refrendó su compromiso por defender la soberanía nacional, la no injerencia y ver por el bienestar del pueblo de México.

En el marco de la presentación de lo que denominó la “Rendición de cuentas, a dos años del triunfo: honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria” en el monumento a la Revolución, la mandataria federal estableció que es legítimo dudar del verdadero interés de los juicios de extradición, iniciados por Estados Unidos, y subrayó enfática que “México no es piñata de nadie.... México (dijo más adelante), que se oiga claro, que se oiga fuerte, no acepta injerencias, somos un país libre independiente y soberano”.

Así lo estableció, al encabezar la conmemoración de los dos años de su triunfo en las elecciones presidenciales y con ello, el inicio de la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Lo decimos con firmeza ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretenden utilizar al movimiento de transformación para proteger intereses personales, ni ningún agente extranjero que quiera imponer condiciones a nuestra nación van a doblegar la dignidad del pueblo de México”.

“Cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”, y reiteró por enésima vez que “México no acepta injerencia de nadie”.

Pregunta “¿quién decide en México, agencias extranjeras o el pueblo?

En una plancha del Monumento a la Revolución repleta de simpatizantes, en donde la jefa del Ejecutivo Federal tuvo que hacer pausas en su discurso, por constantes aplausos, vítores y coreo al unísono de “Presidenta”, “es un honor estar con Claudia hoy” y “no estas sola”, Sheinbaum Pardo, quien ya ha pasado a la historia por haberse convertido en la primera mujer presidenta del país cuestionó a los asistentes:

Presidenta: Por eso les pregunto quién decide en México ¿las agencias extranjeras o el pueblo.

Asistentes al unísono: “El pueblo”.

Presidenta: ¿Quién decide en México, los grandes intereses económicos o el pueblo?

Asistentes: El pueblo.

Presidenta: ¿Vamos a defender la soberanía y la independencia de México?

Asistentes: ¡Sí!

Presidenta: ¿Vamos a defender la Transformación?

Asistentes: ¡Sí!

Salgan a informar que “la Patria no se vende”

La Presidenta Sheinbaun Pardo convocó a los asistentes, -y a quienes siguieron su mensaje en las 31 plazas públicas del país, excepto en Coahuila por haber elecciones-, a que salgan a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos “e informar al pueblo de que la patria no se vende, la patria se ama y se defiende”, porque, añadió, en México deciden las y los mexicanos.

En su discurso, la Presidenta de México, dio cuenta puntual de los principales logros durante los primeros 20 meses de su gobierno, la Presidenta Sheinbaum destacó acciones como las becas para estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, los avances en materia de acceso a la salud y medicamentos a través de programas como Salud de Casa en Casa, pensión para adultos mayores, así como todas las obras en materia de infraestructura, carretera, aeropuertos, trenes de pasajeros y de carga, escuelas, entre muchos otros avances.

Ofensiva mediática en redes sociales

La mandataria Federal acusó que desde hace algunos meses su gobierno ha sido objeto de una ofensiva mediática y campañas millonarias en redes sociales, detrás de las cuales están, señaló, los sectores conservadores nacionales e internacionales que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia”, por lo que, formas de desestabilización promovidas por las derechas internacionales buscan erosionar gobiernos o movimientos y que buscan la manipulación de la información no con opiniones reales.

Al respecto, señaló que lo que está en disputa no es solo la política, sino que se busca cambiar la percepción de la realidad, y aseveró que, no se trata de negar la libertad de expresión, la cual es un pilar irrenunciable de toda democracia, “pero detrás de cuentas pagadas y bots, se articulan los intereses de los sectores conservadores extranjeros y nacionales que buscan recuperar privilegios perdidos o frenar la transformación”, por lo que pidió, estar alertas, no dejarse llevar, y entender que esta es una nueva forma de manipulación.

En este mismo sentido, la Presidenta Sheinbaum Pardo refirió que dicha campaña se intensificó luego del pasado 19 de abril cuando en un accidente murieron dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial, y de dos mandos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua “que participaban en una visita a un laboratorio, porque el desmantelamiento”, ello pese a que la Constitución Mexicana y la ley de seguridad nacional establecen “que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas”, y demandó que al venir a México (agentes extranjeros), deben hacerlo con respeto a nuestra soberanía, acreditándose conforme a la Ley y sujeto a nuestras normas.

Lo que fue todavía más grave, abundó, fue la solicitud de detención con carácter de urgente y con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones, sin que se presentaran pruebas para sustentar dicha solicitud.

Por ello, cuestionó si: ¿es realmente interés legítimo genuino por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada?, porque, dijo, quizá sectores de la ultraderecha estadounidense (pretenden) utilizar a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026, o tal vez influir en la elección de 2027 en nuestro país, al tiempo que refrendó su convicción en la cooperación entre las naciones, el intercambio de información y el trabajo conjunto para enfrentar problemas comunes, “pero cooperación no significa subordinación, colaboración no significa sometimiento, a la lucha contra la delincuencia organizada es una responsabilidad compartida por todos los Estados”.

También aprovechó la oportunidad y arremetió contra los 36 gobiernos neoliberales, en particular el de Vicente Fox cuando hubo represión a los pobladores de San Salvador Atenco y a los maestros de Oaxaca y encabezó el desafuero contra el ex presidente López Obrador, que “llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre con la fallida guerra contra el narco en la que la alianza con un cartel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno”, acusó.

Hoy, subrayó la presidenta Sheinbaum Pardo, a diferencia del pasado no se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de la historia, no existe la censura y todas las autoridades incluido el Poder Judicial son elegidas por el pueblo de México, presumió.