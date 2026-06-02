Cárteles mexicanos echarían mano de drones para atacar EU, advierte Marco Rubio

El Gobierno de EU sigue documentando el uso de drones y otras tecnologías por parte de cárteles mexicanos (Archivo/Cuartoscuro)

Guerra contra el narco — “Los cárteles mexicanos están utilizando drones para atacarse entre sí” y existe la posibilidad de que “en algún momento podrían usarlos” contra los intereses estadounidenses, advirtió este martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una audiencia ante el Senado estadounidense.

La comparecencia del secretario de Estado de EU tenía como punto central abordar la guerra con Irán y la situación que se vive entre Ucrania y Rusia, pero encontró un espacio para hablar de México y los cárteles de la droga que asegura, amenazan la seguridad de los estadounidenses.

Marco Rubio encuadró la amenaza de los grupos del narco mexicanos como parte de uno de los desafíos a nivel global que enfrenta Estados Unidos.

La advertencia sobre los drones utilizados por los cárteles mexicanos no es nueva ni exclusiva del funcionario estadounidense, de quienes advierte que cada día es más constante que echen mano de esa tecnología, y son hechos que han sido documentados. Lo que sí resulta significativo es el momento en que se pronuncia y el tablero político sobre el que cae.

AMIGOS

Marco Rubio, que no citó al Gobierno de México, apuntó que “ahora tenemos en este hemisferio una coalición de países amigos, más de una docena, que se han alineado para trabajar no solo en las cuestiones de seguridad que todos tenemos en común, sino también en la prosperidad económica”, resaltó el secretario de Estado.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, al comparecer este martes ante el Senado de su país (EFE)

El secretario de Estado se refirió a los gobiernos que se sumaron en marzo pasado al Escudo de las Américas, bloque creado por Trump entre los que se encuentran Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador.

ANTECEDENTE

El Gobierno de Donald Trump ha integrado a la lista de terroristas a los principales carteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y ha presionado al Gobierno de México para que acepte ataques estadounidenses contra los grupos criminales en territorios estadounidenses, algo que la presidenta, Claudia Sheinbaum, rechaza por considerar que vulneraría la soberanía de su país.

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