EU bombardea y mata al “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua

La muerte de Guerrero representa la eliminación del principal responsable de la expansión internacional del grupo criminal

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El Niño Guerrero” fue abatido en medio de una ataque militar ordenado por el gobierno de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. De acuerdo con un anuncio colgado en redes sociales por el mandatario estadunidense, el líder y máximo jefe de la organización criminal Tren Aragua habría sido neutralizado en un “ataque cinético, rápido y letal”.

A través de Truth Social, Trump aseveró que la acción fue realizada por el Comando Sur de EU en coordinación con autoridades venezolanas “con quienes estamos trabajando muy bien”, recalcó.

En diciembre de 2025 Jay Clayton, fiscal de federal y futuro titular de Inteligencia Nacional de EU, definió con anterioridad a Guerrero Flores como el “cerebro de la evolución del Tren de Aragua, de una banda carcelaria venezolana a una organización terrorista trasnacional”, por lo que el gobierno estadunidense se hallaba en su búsqueda desde hace meses.

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, bajo la capitanía de Clayton, ofrecía 5 millones de dólares por información que llevara a la captura del Niño Guerrero, esto dado que le fueron conjurados cargos por ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo en territorio de Estados Unidos.

Trump enfatizó que la muerte de Guerrero representa la eliminación del principal responsable de la expansión internacional del grupo criminal.

El Tren de Aragua fue declarado por la administración trumpista como organización terrorista extranjera a finales de 2025 y es desde entonces uno de los principales blancos en la estrategia de seguridad hemisférica de Donald Trump y su séquito en Washington. Este es el golpe más contundente que D.C. ha asestado a la banda venezolana.