Beca Gertrudis Bocanegra 2026: calendario de pago del bimestre mayo-junio Ya comenzaron los pagos de la Beca Gertrudis Bocanegra; conoce cuándo te depositan (@bbienestarmx)

Ya iniciaron los pagos de la Beca Gertrudis Bocanegra 2026, y aquí te compartimos el calendario de pagos oficial para que conozcas cuándo te pagan.

A partir de este lunes 15 de junio comenzaron los pagos a los beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra, correspondientes al bimestre mayo-junio.

La Beca Gertrudis Bocanegra 2026 es un apoyo económico que otorga el Gobierno de México, el cual forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por lo que está dirigida a estudiantes universitarios de este estado.

¿Cuándo depositan la Beca Gertrudis Bocanegra?

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, ha compartido el calendario de pagos oficial de la Beca Gertrudis Bocanegra, correspondiente al bimestre mayo-junio.

Recuerda que el calendario de pagos se distribuye de manera alfabética, de acuerdo con la inicial del primer apellido, por lo que, en esta ocasión, quedó organizado de la siguiente manera:

Lunes 15 de junio: letras A, B

letras A, B Martes 16 de junio: letra C

letra C Miércoles 17 de junio: letras D, E, F

letras D, E, F Jueves 18 de junio: letra G

letra G Viernes 19 de junio: letras H, I, J, K, L

letras H, I, J, K, L Lunes 22 de junio: letra M

letra M Martes 23 de junio: letras N, Ñ, O, P, Q

letras N, Ñ, O, P, Q Miércoles 24 de junio: letra R

letra R Jueves 25 de junio: letra S

letra S Viernes 26 de junio: letras T, U, V, W, X, Y, Z

¿De cuánto es el pago de la Beca Gertrudis Bocanegra 2026?

El objetivo de la Beca Gertrudis Bocanegra es apoyar a los estudiantes de nivel superior de Michoacán, con algunos de sus gastos relacionados con el transporte, por lo que a los beneficiarios de esta ayuda económica se les otorgan, de manera bimestral, $1,900 pesos.

¿A qué hora depositan la Beca Gertrudis Bocanegra?

A pesar de que la Secretaría de Bienestar publica el calendario oficial con la distribución de días en que se depositará, según la inicial del apellido del beneficiario, no existe una hora específica en la que este se realiza.

Asimismo, recuerda que el pago de la Beca Gertrudis Bocanegra se realiza en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que, para conocer cuándo te depositan este apoyo, solo tienes que ingresar desde tu celular a la aplicación del Banco del Bienestar; ahí podrás consultar tu saldo, además de enterarte del momento en el que se te realice el pago de $1,900 pesos.