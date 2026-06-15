Pensión Mujeres Bienestar 2026 ¿Cuándo es la próxima etapa de registro? (Redes sociales del Programas para el Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa del Gobierno Federal para mujeres de 60 a 64 años de edad, que buscan obtener un ingreso extra en su economía diaria.

Esta iniciativa, otorga Programa para el Bienestar consta de un pago bimestral de 3 mil 100 pesos a través de depósitos directos en las tarjetas del Banco Bienestar de las beneficiarias y se otorga a todas las mujeres mexicanas que ya cumplan con la edad establecida por las autoridades.

¿Cuándo inicia el trámite para la Pensión Mujeres Bienestar?

La Secretaría del Bienestar informó que el proceso de inscripción para obtener la ayuda económica dará inicio a partir del 22 de junio 2026 y tendrás seis días para concluir el proceso, ya que el periodo de inscripción finaliza el 28 de junio 2026.

¿Qué documentos necesito para tramitar mi pensión?

Para llevar a cabo el registro las interesadas deberán presentarse en los módulos del Bienestar con la siguiente documentación:

Acta de Nacimiento

Identificación vigente

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

Tener entre 60 a 64 años de edad cumplidos al momento de realizar el trámite

Durante el proceso deberás llenar un Formato Único de Bienestar que se entregará durante la gestión de la pensión.

En caso de que se destine a una persona auxiliar para asistir a las beneficiarias, deberá presentar: identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, documento que identifique el parentesco y llenar el formato correspondiente.

Los horarios de atención establecidos para la recepción de documentación son de 10:00 a 16:00 horas y deberás localizar con anticipación la unidad más cercana a tu domicilio.

Se recomienda mantenerte al tanto de las redes sociales de la Secretaría del Bienestar para conocer los calendarios oficiales con las fecha de atención asignadas de a cuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario.