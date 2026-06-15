Conapesca inicia cursos para la protección de tortugas marinas; capacitarán a mil 500 pescadores

CONAPESCA

Con la meta de fortalecer la pesca responsable y proteger a una de las especies más emblemáticas de los océanos, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) arrancará en julio un programa de capacitación dirigido a trabajadores del sector camaronero sobre el uso adecuado de dispositivos diseñados para evitar la captura accidental de tortugas marinas.

En el marco del Día Mundial de las Tortugas Marinas, el Gobierno de México informó que durante 2026 busca capacitar a mil 500 personas, entre tripulantes y rederos de embarcaciones dedicadas a la pesca de camarón de alta mar, como parte de una estrategia para promover prácticas más sostenibles dentro de la actividad pesquera.

Pesca responsable

La capacitación forma parte del Programa de Concientización y Capacitación en la Construcción, Instalación y Operación de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET) y Dispositivos Excluidores de Peces (DEP), herramientas consideradas fundamentales para reducir la captura incidental de especies protegidas.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que el uso de los DET representa una de las prácticas más responsables dentro de la pesca de camarón, ya que permite proteger a las tortugas marinas sin afectar la actividad económica de quienes dependen de esta industria.

Además, el cumplimiento de estas medidas resulta clave para conservar la certificación que permite exportar camarón mexicano a mercados internacionales, particularmente a Estados Unidos.

El programa estará dirigido a personas que desempeñan funciones distintas dentro de las embarcaciones camaroneras.

Por un lado, los rederos recibirán capacitación especializada para reforzar sus conocimientos en la construcción adecuada de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas, siguiendo los lineamientos establecidos en la NOM-061-SAG-PESC/SEMARNAT-2016. También conocerán buenas prácticas para mejorar la eficiencia de estos mecanismos y evitar pérdidas del producto durante las faenas.

En el caso de los tripulantes, la instrucción estará enfocada en la correcta operación de estos dispositivos, la importancia que tienen para la sostenibilidad de la pesca y las consecuencias que podría traer el incumplimiento de la normatividad, incluyendo riesgos para mantener la certificación de exportación.

Asimismo, se reforzará el conocimiento sobre las disposiciones contempladas en las normas de la Semarnat

Diez estados participarán en la estrategia

La meta de capacitar a mil 500 personas contempla a trabajadores de Baja California, Campeche, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, entidades con una importante actividad camaronera.

Las y los participantes serán convocados a través de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico y de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca).

La Conapesca recordó que durante 2025 fueron capacitadas mil 227 personas entre tripulantes y rederos, una acción que contribuyó a mantener la comparabilidad de las medidas mexicanas para evitar la captura incidental de tortugas marinas y conservar la certificación necesaria para exportar camarón de alta mar a Estados Unidos.

El organismo, encabezado por Rigoberto Salgado Vázquez, reiteró que el cuidado de las tortugas marinas no solo representa una obligación ambiental, sino una apuesta por preservar los ecosistemas que garantizan el futuro de la alimentación y la actividad pesquera en México.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca que la productividad del sector vaya de la mano con la conservación de especies protegidas y el aprovechamiento responsable de los recursos marinos.