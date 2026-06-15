Entrega de tarjeta Bienestar para adultos mayores: ¿Cómo y dónde recogerla?

Entrega de tarjeta Bienestar para adultos mayores: ¿Cómo y dónde se recogerla? Comienza la entrega de las tarjetas del Bienestar para la Pensión para Adultos Mayores; conoce cuándo debes recogerla y qué necesitas (@bienestarmx)

Si te registraste en abril para ser beneficiario de la Pensión para Adultos Mayores del Gobierno de México, ya puedes recoger tu Tarjeta del Bienestar, donde recibirás tu primer pago.

A partir de este lunes 15 de mayo comenzó la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar para todas las personas que completaron de manera exitosa su registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores durante el mes de abril.

Por lo que si fuiste una de ellas, aquí te decimos cómo conocer cuándo y en dónde deberás recogerla, así como los documentos que necesitas para hacerlo.

¿Cuándo debo recoger la Tarjeta del Bienestar para adultos mayores?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Bienestar, la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar se realizará del 15 al 21 de junio.

Sin embargo, la secretaría te asignará el día, el lugar y la hora en la que deberás acudir a recoger tu tarjeta. Esta información se te hará llegar a través de un mensaje vía SMS al número registrado inicialmente.

Recuerda que los depósitos de todos los programas del Gobierno de México, incluida la Pensión para Adultos Mayores, se realizan únicamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que, si recientemente te registraste, es importante recogerla para que puedas recibir tus pagos.

¿Cómo conocer cuándo debo recoger la tarjeta Bienestar para adultos mayores?

En caso de que aún no recibas el mensaje SMS de la Secretaría de Bienestar con el día, hora y lugar al que deberás acudir para recoger tu tarjeta, aquí te compartimos otra manera en la que puedes conocer esta información:

Para conocer el día, hora y lugar al cual deberás acudir a recoger tu tarjeta para adultos mayores, solo tienes que ingresar a la página web oficial de la Secretaría de Bienestar y seguir estos pasos:

Dirigirte al apartado de “Entrega de tarjetas Bienestar”.

Ingresar tu CURP y dar clic en el recuadro de “No soy un robot”.

Dar clic en “Buscar”.

Siguiendo estos pasos, la página de la Secretaría de Bienestar automáticamente te arrojará el día, hora y lugar en el que deberás recoger tu tarjeta.

¿Qué documentos necesito para recoger la tarjeta del Bienestar para la Pensión para Adultos Mayores?

Una vez que tengas el día, hora y lugar, solo tendrás que acudir en la fecha indicada con estos documentos para recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar:

Comprobante de trámite.

Identificación oficial vigente (original y copia).

¿Cuándo es el próximo pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

El depósito de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se realiza de manera bimestral, por lo que, debido a que el más reciente depósito se realizó en mayo, se espera que el próximo pago se realice a partir de julio.