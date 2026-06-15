Pago Pensión IMSS e ISSSTE en julio: ¿Qué día depositan? Conoce el calendario de pagos de la Pensión IMSS e ISSSTE para julio y si el depósito se adelantará (Pexels)

Con el mes de julio cada vez más cerca, algunos pensionados han comenzado a preguntarse cuándo será el próximo pago de su pensión y si se adelantará.

De acuerdo con el calendario de pagos oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en julio el pago no se retrasará, mientras que en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), este se realizará a finales de junio.

¿Qué día depositan la Pensión ISSSTE de julio de 2026?

El pago de la Pensión ISSSTE de julio se realizará el 29 de junio, unos días antes de que finalice el mes, por lo que los pensionados de esta institución podrán disfrutar antes de este pago.

Sin embargo, esto no significa que se adelante el pago de la pensión de julio, pues el ISSSTE acostumbra realizar los depósitos de las pensiones los últimos días hábiles del mes anterior.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión IMSS de julio?

En el caso del IMSS, el depósito de la pensión de julio se realizará el próximo miércoles 1 de julio, de manera puntual para todos sus pensionados.

Recuerda que el IMSS realiza el pago de las pensiones durante los primeros días hábiles del mes, por lo que en esta ocasión no sufrirá ningún retraso, debido a que el 1 de julio cae en día hábil.

Calendario de pagos para pensionados IMSS 2026: ¿Cuándo son los próximos depósitos?

Conoce cuál es el calendario de pagos del IMSS 2026 para todos los pensionados y jubilados de esta institución, y así puedas saber cuándo será el próximo pago.

Enero: 2 de enero

2 de enero Febrero : 3 de febrero

: 3 de febrero Marzo: 2 de marzo

2 de marzo Abril: 1 de abril

1 de abril Mayo: 4 de mayo

4 de mayo Junio: 1 de junio

1 de junio Julio: 1 de julio

1 de julio Agosto: 3 de agosto

3 de agosto Septiembre: 1 de septiembre

1 de septiembre Octubre: 1 de octubre

1 de octubre Noviembre: 2 de noviembre

2 de noviembre Diciembre: 1 de diciembre

Calendario de pagos de la pensión del ISSSTE 2026

Del mismo modo, con el objetivo de que los pensionados puedan prever sus gastos, el ISSSTE ha compartido su calendario de pagos de pensión para este 2026.