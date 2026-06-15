IMPI bloquea 57 sitios que transmitían el Mundial ilegalmente y refuerza vigilancia contra mercancía pirata

Trasmisiones y venta en el mundial -Imagen de Apoyo- El instituto informó que bloqueó decenas de páginas que buscaban transmitir sin autorización el partido inaugural del Mundial 2026 y desplegó brigadas alrededor del Estadio Ciudad de México

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) intensificó su estrategia para proteger los derechos comerciales del Mundial 2026 y evitar la piratería relacionada con el torneo. Su director general, Vidal Llerenas, informó que el organismo logró bloquear 57 direcciones de internet que pretendían retransmitir de manera ilegal el partido inaugural, además de reforzar los operativos contra la venta de mercancía no autorizada.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que el IMPI trabaja de manera coordinada con la FIFA, las marcas involucradas y las empresas que poseen los derechos de transmisión para detectar y dar de baja, prácticamente en tiempo real, páginas y aplicaciones que anuncian transmisiones ilegales.

“Se hace de manera preventiva el bajar páginas que dicen que van a transmitir el partido para que no se transmita durante ese tiempo”, señaló Llerenas, al destacar que este modelo podría convertirse en una referencia para combatir otras formas de ilegalidad vinculadas a la propiedad intelectual.

Blindan el entorno del estadio

Como parte de estas acciones, el IMPI desplegó 15 brigadas alrededor del Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural de México, con el objetivo de inhibir la venta de productos pirata.

Las camisetas fueron el artículo más detectado por las autoridades, aunque también se localizaron imitaciones del trofeo del Mundial y diversos objetos relacionados con la justa deportiva.

De acuerdo con Llerenas, el operativo permitió que no se registrara venta de mercancía ilegal en los alrededores del inmueble, una de las principales preocupaciones planteadas por la FIFA.

Los operativos seguirán en otros puntos del país

El titular del instituto detalló que, hasta el momento, se han realizado al menos cuatro operativos fuera de los estadios y adelantó que estas acciones continuarán en otras sedes mundialistas, como Guadalajara, además de visitas a zonas donde previamente se ha detectado comercialización de productos apócrifos.

Indicó que cerca del 80 por ciento de los artículos asegurados o detectados corresponden a camisetas, debido a que son los productos con mayor demanda entre los aficionados.

Niegan multas contra fondas y taquerías

Llerenas también aprovechó para aclarar versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas sanciones millonarias a pequeños establecimientos que transmitan partidos del Mundial.

Explicó que las verificaciones a negocios que proyectan los encuentros solo se realizan cuando existe una solicitud expresa de los titulares de derechos y que estas inspecciones no implican el cierre de locales.

Hasta ahora, precisó, el IMPI ha revisado 50 establecimientos únicamente para constatar si transmiten o no los partidos y dejar constancia de ello.

El funcionario descartó que exista una intención de sancionar fondas, taquerías o pequeños comercios de barrio.

“No queremos generar pánico”, afirmó, al precisar que la multa superior a los 20 millones de pesos que ha circulado en redes corresponde al monto máximo previsto para otro tipo de infracciones comerciales y no a la simple transmisión de encuentros en pequeños negocios.

Tepito no está demandado, aclara el IMPI

Otro de los rumores que el organismo buscó desmentir fue una supuesta demanda de la FIFA contra Tepito, uno de los mercados más conocidos de la Ciudad de México por la venta de mercancía informal.

Llerenas negó que exista una acción legal de ese tipo, aunque confirmó que sí se realizaron operativos en esa zona debido a la comercialización de camisetas presuntamente ilegales.

Finalmente, sostuvo que el combate a la piratería debe complementarse con alternativas para que productores y comerciantes puedan desarrollar marcas legítimas inspiradas en la pasión por el futbol, sin vulnerar derechos registrados.

A su juicio, esta estrategia también podría abrir oportunidades para impulsar una industria mexicana de moda deportiva con identidad propia y dentro de la legalidad.