Marina resguarda 10 mil huevos de tortuga tras llegada de 140 ejemplares a Los Cabos

Resguardan cerca de 10 mil huevos para evitar su saqueo, sustracción ilegal o destrucción.

Alrededor de 140 tortugas golfina arribaron a las inmediaciones de Playa El Médano, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde un operativo de vigilancia permitió asegurar cerca de 10 mil huevos para evitar su saqueo, sustracción ilegal o destrucción.

Las acciones fueron realizadas por personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con apoyo del Ayuntamiento de Los Cabos y personal del sector hotelero.

Durante la arribazón, las autoridades implementaron labores de protección y vigilancia para resguardar los nidos y reducir los riesgos derivados de la actividad humana y de factores naturales.

Los aproximadamente 10 mil huevos recuperados fueron trasladados y asegurados en campamentos tortugueros, donde permanecerán bajo los protocolos establecidos para favorecer su incubación y, posteriormente, la liberación de las crías.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el operativo busca proteger el ciclo reproductivo de la tortuga golfina y contribuir a la conservación de esta especie, cuya llegada a las costas requiere medidas de vigilancia para evitar que los nidos sean saqueados o dañados.

La dependencia señaló que, mediante la coordinación con autoridades ambientales, municipales y el sector hotelero, se fortalecen las acciones para proteger la biodiversidad marina y los recursos naturales de las costas mexicanas.