Revisión del T-MEC sigue pese a declaraciones de Trump; “si quisiera salirse, ya lo sabríamos”: Ebrard

Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon (Isaac Esquivel/EFE)

Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han generado incertidumbre. Sin embargo, para el gobierno mexicano no existe, hasta ahora, ninguna señal oficial de que el acuerdo comercial esté en riesgo de desaparecer.

Desde Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó que si la decisión política de la administración estadounidense fuera retirarse del tratado o impedir su continuidad, México ya habría sido notificado y las conversaciones formales simplemente no estarían ocurriendo.

“Si la decisión política fuera que no se prolongue o no siga vigente el tratado, ya lo sabríamos; ya nos lo habrían comunicado y no estaríamos en conversaciones formales”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa.

La revisión sigue en marcha

Ebrard explicó que el proceso de revisión del T-MEC avanza “en tiempo y forma”, conforme a los mecanismos establecidos dentro del propio acuerdo. Incluso señaló que actualmente México y Estados Unidos se encuentran inmersos en una etapa formal de diálogo para revisar diversos capítulos del tratado.

Las declaraciones del titular de Economía llegan después de que Trump afirmara la semana pasada que su país “no necesita nada” de sus socios norteamericanos, comentarios que reavivaron las dudas sobre el futuro del principal acuerdo comercial de la región.

A pesar de ello, Ebrard insistió en que la relación institucional continúa activa y que el simple hecho de mantener negociaciones demuestra que no existe una determinación definitiva para abandonar el pacto.

Uno de los principales temas en la mesa es definir cómo incrementar la capacidad productiva y manufacturera de Norteamérica frente a los retos económicos globales, la competencia internacional y la reorganización de las cadenas de suministro.

El funcionario explicó que las conversaciones buscan conocer qué prioridades tiene Estados Unidos para los próximos años, cuáles son viables para México y qué propuestas puede presentar el gobierno mexicano.

“El punto común es producir más en Norteamérica”, resumió.

No obstante, reconoció que se trata de un proceso complejo y que existen diferencias importantes entre los socios comerciales.

Agricultura, acero y automotriz, entre los temas clave

Durante esta segunda ronda bilateral de negociaciones, que se desarrolla en Washington, se abordan asuntos relacionados con agricultura, trabajo, medio ambiente, reglas de origen, industria automotriz, acero y aluminio.

Además, México insistirá en discutir los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la Sección 232, particularmente los aplicados a productos automotrices, acero y aluminio mexicanos.

Ebrard sostuvo que esos gravámenes contradicen el espíritu del T-MEC y no benefician a ninguna de las economías involucradas. Incluso destacó que alrededor del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos continúa entrando sin pagar aranceles gracias al cumplimiento de las disposiciones del tratado.

## Canadá deberá incorporarse a la siguiente etapa

Aunque Canadá no ha participado en las rondas preparatorias recientes, el secretario recordó que el propio tratado obliga a los tres países a reunirse en la Comisión de Libre Comercio al cumplirse el sexto aniversario de la entrada en vigor del acuerdo.

Esa reunión está prevista para el próximo 1 de julio y marcará el inicio de una fase trilateral más intensa dentro del proceso de revisión.

Ebrard adelantó que esta semana sostendrá un encuentro con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para tener mayor claridad sobre los siguientes pasos de la negociación.

También confirmó que existe una tercera ronda programada para el 20 de julio en la Ciudad de México, aunque admitió que aún es imposible asegurar si para entonces habrá concluido la revisión.

“No les puedo confirmar que esa fecha sea en la que terminemos, porque todavía nos faltan muchos temas”, comentó.