Va Laura Itzel Castillo a la Secretaria de Mujeres, anunció Sheinbaum

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se mantendrá en el cargo por lo que resta de la Comisión Permanente que termina el 31 de agosto

Tras críticas de la oposición por mantener acéfala la Secretaria de Mujeres por dos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Laura Itzel Castillo será la próxima titular de esa dependencia que dejó Citlalli Hernández para sumarse al CEN de Morena el pasado 15 de abril.

Castillo se hará cargo de esa dependencia una vez que termine sus labores como presidenta del Senado a finales de agosto próximo, , informó Sheinbaum.

“Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como Secretaria de las Mujeres, al Gobierno, ella está definiendo las fechas“, afirmó Sheinbaum.

Durante la mañanera, la Mandataria federal dijo que mientras tanto se siguen desarrollando las actividades de la Secretaría y aclaró que no se han interrumpido.

“Mientras tanto se siguen desarrollando todas las actividades de la Secretaría, no están interrumpidas“.

Justo este fin de semana, el PAN en la Cámara de Diputados acusó que las mujeres ya dejaron de ser una prioridad para la 4T y para la presidenta Sheinbaum pues recriminó que a dos meses de que Citlallli Hernández renunció al cargo, la secretaria de Mujeres se mantiene acéfala, lo que evidencia el desinterés del régimen en ese sector de la población.

“Es una pena que algo que se presumía elevar a rango de Secretaría, como la atención a las mujeres, hoy sea un área en el olvido”, acusó la vicecoordinadora del PAN en san Lázaro.

Rubio repudió que la primer presidenta mujer, “aquella que dijo haber roto el techo de cristal, tenga en el absoluto abandono y olvido el trabajo de la Secretaría de las Mujeres”.

Citlalli Hernández renunció a la Secretaría de las Mujeres el 15 de abril para sumarse como la encargada de la comisión de elecciones del CEN de Morena y desde esa fecha la secretaria de Mujeres se mantiene acéfala.

El PAN acusó que la creación de la Secretaría de las Mujeres fue el pretexto perfecto para acomodar en una posición política a Hernández y cuando ya no les resultó necesario, la trasladaron a la dirigencia de Morena.

“Hoy vemos que las mujeres ya dejaron de ser una prioridad para la 4T y para Claudia Sheinbaum”, lamentó

La también vicepresidenta de la Comisión Permanente aseveró que nadie puede negar que se mantiene abandonada a la secretaria de Mujeres pues sin una titular en estos dos meses, no existe una dirección ni una política focalizada, así como especializada en la protección y atención a las mujeres.

En ese sentido, el PAN repudió que la primer presidenta mujer, aquella que dijo haber roto el techo de cristal, tenga en el absoluto abandono y olvido el trabajo de la Secretaría de las Mujeres.