Señalan a mexicano de ser autor intelectual del fallido ataque durante cumpleaños de Trump

EL FBI identifica al mexicano Abraham Hermosillo Álvarez de ser el autor intelectual del fallido ataque durante el cumpleñaos 80 de Trump (Redes sociales)

Frustrado ataque — El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) comunicó que el mexicano Abraham Hermosillo Álvarez esta señalado por ser el autor intelectual del frustrado ataque durante el cumpleaños 80 del presidente Donald Trump, y que se perpetraría en la zona de combate de UFC para la fiesta y en inmediaciones de la Casa Blanca.

Las autoridades de EU señalan que Hermosillo Álvarez planeó, organizó y dirigió el fallido ataque, aunque fue detenido por agentes del FBI antes de que pudieran ejecutar el ataque.

Las investigaciones presuntamente señalan que el plan consistía el uso de drones cargados con explosivos y equipos de francotiradores.

Los drones serían lanzados contra edificios e infraestructuras en las inmediaciones de la Casa Blanca para provocar explosiones casi simultáneas. Una vez sembrado el pánico, la multitud correría hacia zonas con francotiradores.

Abraham Hermosillo Álvarez fue detenido en Nebraska por agentes del FBI (wcax.com)

El reportes del FBI refiere que el sospechoso fue detenido en Nebraska y que de acuerdo con el seguimiento del caso, el mexicano habría entrado a EU con visa de turista B2 que venció en 2001 y tras lo cual permaneció de manera ilegal en el país.

Otros detenidos sonTycen Proper, de 19 años y residente de Ohio; Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, detenidos en California y Daniel Kenely Eskridge de Misuri.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, en el 2014 Hermosillo Álvarez fue beneficiario del programa DACA durante la administración del expresidente Barack Obama.

Abraham Hermosillo Álvarez enfrenta cargos federales por conspiración para cometer asesinato y conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la Casa Blanca.

La Crónica de Hoy 2026