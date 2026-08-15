Aseguran 1.9 toneladas de cocaína en costas de Guerrero

Aseguramiento Cocaína asegurada. (SSPC)

La Secretaría de Marina aseguró 1.9 toneladas de cocaína, equivalentes a más de tres millones de dosis, y detuvo a dos personas, aproximadamente 315 kilómetros al suroeste Zihuatanejo, Guerrero.

Dicha acción se derivó de un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima realizado por personal naval, durante el cuales se avistó una embarcación por lo que se ejecutó el seguimiento hasta su intercepción.

Ahí se logró el aseguramiento de 53 bultos con un peso aproximado de mil 900 kilogramos de presunta cocaína, una embarcación con dos motores fuera de borda y la detención de dos presuntos criminales.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron trasladados a la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero, con el fin de ponerlos a disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su peso ministerial.

Autoridades informaron que este aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 405 millones 484 mil 480 pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos. De igual forma, agregaron, con esta acción se evitó que aproximadamente más de tres millones de dosis lleguen a la sociedad.