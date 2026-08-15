Christopher Landau pide no desviar la agenda México-EU por drama político

El subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau El subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau (Especial)

Colaboración México-EU — El Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, instó este sábado a no permitir que el “drama político” desvíe la atención de los temas prioritarios de la agenda México -Estados Unidos, como seguridad, comercio y migración.

El funcionario estadounidense publicó en sus redes sociales un mensaje en el que subraya que “tal como han reconocido el Presidente Donald Trump y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ambos países prosperamos cuando cooperamos con un espíritu de respeto mutuo en temas cruciales como la seguridad, la migración y el comercio. No debemos permitir que los ocasionales episodios de drama político nos distraigan de este punto fundamental”, apuntó en su cuenta de la red social X.

El exembajador de EU en México resaltó que ambos mandatarios han reconocido que la región prospera cuando existe cooperación basada en el respeto mutuo.

The monarch butterflies have arrived for the season—a good reminder of the enduring and symbiotic relationship between the US and Mexico. During my tenure as US Ambassador there, I was blessed to visit the forests where the ancestors of this butterfly wintered. As @POTUS… pic.twitter.com/KnJ5ObxMba — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) August 15, 2026

El mensaje de Trump surge horas después de que el gobierno de EU revocara la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en el que no lo cita de manera explícita.

Asimismo, Christopher Landau cita como ejemplo en su mensaje a la mariposa monarca como símbolo de la relación “duradera y simbiótica” entre México y EU, por la ruta que sigue durante su migración estacional. El funcionario estadounidense destacó que “durante mi gestión como Embajador de EU en ese país (México) tuve el privilegio de visitar los bosques donde pasaban el invierno los antepasados de esta mariposa”, recordó.

Por otra parte y con relación a la carta que envió el hijo del expresidente AMLO al mandatario estadounidense Donald Trump, donde le pide explicaciones por haberle retirado la visa y en la que también le pide despedir al secretario de Estado, Marco Rubio y al propio Landau, el subsecretario de EU publicó el viernes una fotografía en la que aparece serio y con la leyenda: “¿Te está gustando el show? Rellena tu bote de palomitas, te va a encantar la siguiente parte”, con lo que deja el mensaje que vienen más cosas sobre la cancelación de visas.

La Crónica de Hoy 2026