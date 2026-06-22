Aseguran toneladas de químicos y 24 mil litros de metanfetamina en operativos federales de Sinaloa

Metanfetamina Líquida

Como parte de los operativos coordinados de la Estrategia Nacional de Seguridad, autoridades federales realizaron diversas acciones en distintos estados del país entre el 19 al 21 de junio; la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, dieron como resultado la detención de Jorge “N”, presunto integrante del “Cártel del Pacífico”, cateos y aseguramientos de armas, drogas y materiales relacionados con la elaboración de sustancias ilícitas. Entre las entidades donde se reportaron acciones relevantes se encuentra Sinaloa.

Uno de los operativos más importantes se llevó a cabo en el municipio de Ahome, donde los elementos catearon una bodega. Durante la intervención fue detenida una persona y se aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida.

Además, las autoridades decomisaron 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de sustancias químicas presuntamente utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas. En el sitio también fueron encontrados dos vehículos, 250 cartuchos, dos cargadores, 745 costales de fertilizante agrícola, 270 tanques de gas y dos vehículos.

De acuerdo con el reporte oficial, la persona detenida y todo lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

En otro punto de Sinaloa, específicamente en el poblado El Bichi de Arriba, en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un camión de carga y siete mil litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

Las acciones también alcanzaron al municipio de Elota. En la comunidad de Acatitán, personal de la Secretaría de Marina localizó y aseguró 11 artefactos explosivos improvisados y dos estopines eléctricos. Todo el material fue inhabilitado y destruido en el lugar por razones de seguridad.

El informe del Gabinete de Seguridad también reportó resultados fuera de Sinaloa. En Caborca, Sonora, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República realizaron un cateo en un inmueble donde aseguraron dos armas largas, 23 cargadores, 828 cartuchos, tres cascos, un chaleco táctico y un vehículo.

Como parte de los trabajos para combatir la producción y el tráfico de drogas sintéticas, las autoridades federales informaron que en municipios de Sinaloa, Chihuahua y Nayarit fueron localizadas e inhabilitadas 27 áreas de concentración de material diverso. En esos sitios se aseguraron 150 kilogramos de metanfetamina, más de 19 mil litros y mil 310 kilogramos de sustancias químicas, además de distintos equipos empleados en procesos de síntesis.

Las autoridades federales señalaron que estos aseguramientos forman parte de las acciones permanentes para debilitar las estructuras del crimen organizado y frenar la producción de drogas sintéticas en distintas regiones del país.