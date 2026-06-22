Ludopatía en el Mundial, adicción por las apuestas que pone en riesgo salud mental y financiera

En Mexico, no hay una cifra exacta de personas que padecen ludopatia, pues la mayoria de los adictos al juego y las apuestas no saben que su padecimiento. (unknown)

Con la llegada del Mundial de Futbol, la ludopatía , que es una enfermedad asociada al gusto por los juegos de apuestas, se ha disparado en México, por lo cual , senadores del PT exigieron a las autoridades sanitarias atención inmediata y acciones de prevención para atajar este fenómeno social que ya afecta a miles de personas en nuestro país, especialmente adolescentes y jóvenes.

Los senadores exigieron a la Secretaria de Salud diseñar políticas públicas así como acciones integrales de prevención, atención, tratamiento y rehabilitación de la ludopatía y demás adicciones conductuales relacionadas con juegos de apuesta y azar.

Alertaron que la ludopatía y los juegos de apuestas han dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una problemática social que requiere atención inmediata, especialmente en un contexto donde las plataformas digitales facilitan el acceso permanente al juego.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT), el 4.3% de la población de entre 12 y 65 años participó en juegos de apuestas, con un 6.0% en hombres y un 2. 7% en mujeres.

La mayoría de las personas son jugadoras recreativas, pero el 6.3% cumplió criterios de juego problemático. En la población adolescente, el 6.9 por ciento participó en juegos de apuestas y el 7.0 por ciento presentó problemas relacionados con el juego, con una incidencia de 9.7 por ciento en hombres y 1.5 por ciento en mujeres.

Los senadores del PT alertaron sobre la situación entre adolescentes que ya han tenido contacto con juegos de apuestas, de los cuales, una proporción importante presenta señales de comportamiento problemático, especialmente vulnerable para el desarrollo de conductas adictivas.

“Lo preocupante es que esta práctica puede evolucionar rápidamente hacia una conducta compulsiva que altera la estabilidad emocional y financiera de quienes la padecen”, advierten en el documento.

La iniciativa busca incorporar definiciones sobre personas con ludopatía, personas jugadoras recreativas, detección temprana, prevención, tratamiento y recuperación, garantizando que las personas con estos signos tengan acceso a la atención necesaria para rehabilitarse en instituciones públicas de psicología y psiquiatría, que cuenten con personal médico capacitado, actualizado y humanitario.

Asimismo, establecen que la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General deberán coordinar un programa nacional que incluya campañas de información, educación sobre los efectos de las apuestas, atención psicológica y médica, así como protocolos de intervención en espacios físicos y plataformas digitales.

Plantean además que las autoridades sanitarias canalicen a las personas detectadas con conductas problemáticas hacia servicios especializados, así como fortalecer la participación familiar y comunitaria, y desarrollar investigación para medir el impacto de la ludopatía y orientar mejores políticas públicas.

“Los datos de la ENCODAT 2025 reflejan con claridad que la ludopatía y los juegos de apuestas han dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una problemática social que requiere atención inmediata”, aseveraron.

Asimismo, reflejan que la ludopatía y los juegos de apuestas han dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una problemática social que requiere atención inmediata, especialmente en un contexto donde las plataformas digitales facilitan el acceso permanente al juego.

El GPPT insistió que la ludopatía ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una problemática social que afecta a miles de personas en México, especialmente adolescentes y jóvenes, por lo que es necesario reforzar la respuesta del Estado desde una perspectiva de salud mental y derechos humanos.