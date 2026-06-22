Ronald Johnson anuncia decomiso de 43 mil cartuchos que venían rumbo a México desde EU

Decomiso de armas en Frontera con México (@USAmbMex/x)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció este lunes el aseguramiento de 43 mil cartuchos de arma de fuego en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, en Arizona, en medio de la ofensiva para detener el tráfico de armas en la frontera.

El funcionario precisó que el decomiso se llevó a cabo por elementos de la Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), en una acción con la que también se busca desarmar a los cárteles.

Asimismo, destacó el uso de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva en los puertos de entrada y salida para facilitar la detección de objetos ilícitos y evitar su ingreso tanto a México como a EU.

“Este decomiso reafirma el compromiso de Donald Trump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles. También demuestra el valor de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva para identificar y detener actividades ilícitas. Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos”, publicó Johnson en su cuenta de X.

Este no es el primer caso de aseguramiento de armas en la frontera, a principios de este años, específicamente en febrero, fueron incautadadas más de 4 mil armas que serían enviadas a México.

Esto se dió gracias a que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF) informó sobre el decomiso de 4 mil 359 armas de fuego que serían utilizadas por cárteles.

La operación inició el 20 de enero de 2025 como parte de una ofensiva nacional contra las redes criminales que ha sumado un total de 36 mil 277 armas de fuego decomisadas que eran utilizadas para delitos. De esta cifra, se identificó que 4 mil 359 serían enviadas a territorio nacional.

Además de las armas, la ATF también aseguró 648 mil 975 rondas de municiones con destino a México, dentro de un total de 2 millones 317 mil 999 cartuchos decomisados a miembros de pandillas, civiles y proveedores de organizaciones criminales transnacionales. De acuerdo con dicho reporte, esa cifra equivale a un promedio de más de mil 600 rondas incautadas por día.

La mayoría de las armas decomisadas en México provienen de EU

Durante una Manañera del Palacio Nacional, el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, expuso que desde 2012 se han decomisado en el país 137 mil cartuchos calibre .50 provenientes de la empresa estadounidense Lake City Army Ammunition Plant, lo que equivale al 47% del total asegurado.

Igualmente, puntualizó que la mayor parte de esos cartuchos ha sido localizada en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua; y en menor cantidad en Michoacán.

Sobre la administración actual, Trevilla Trejo precisó que han sido aseguradas 18 mil armas largas y cortas, de las cuales entre 77% y 78% provienen de Estados Unidos. A ese inventario se suman 20 lanzagranadas calibre 40, 12 lanzacohetes y 273 ametralladoras de distintos calibres.