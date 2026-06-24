Informan el fallecimiento de la osa Mina

Osa Mina en condiciones de abandono

La Profepa y la Fundación Invictus A.C., informaron sobre el fallecimiento de la osa Mina, quien fuera rescatada de un zoológico en Nuevo León hace nueve meses tras permanecer en condiciones deplorables de abandono.

De acuerdo a lo reportado, la ejempar de oso negro perdío la vida el pasado 10 de junio a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Los resultados de la necropsia fueron entregados el 23 de junio, y en ella se explica que el fallecimiento fue consecuencia de una enfermedad cardiaca crónica avanzada que ocasionó un edema pulmonar severo e insuficiencia respiratoria aguda. Estos hallazgos son congruentes con los antecedentes clínicos previamente documentados de cardiomegalia e insuficiencia cardiaca.

Se afirma que la osa recibió un cuidado permanente, todos los medicamentos y estudios necesarios para atender las enfermedades y padecimientos con los que había ingresado a la fundación Invictus entre ellos, una desnutrición crónica que contribuyó a la cardiomegalia que padecía, y severos y dolorosos problemas de piel que fueron aliviados.

La Profepa afirmó que, en lo que respecta al establecimiento en el que Mina se encontraba antes de ser trasladada a Invictus, la Profepa ya concluyó su procedimiento administrativo. En marzo de 2026, se notificó formalmente al predio en el que estaba confinada Mina el resultado de la resolución administrativa, que implicaba sanciones y medidas de reparación del daño. Esta resolución fue impugnada a través de recursos legales. Mientras esos recursos no se resuelvan, la sanción no puede ejecutarse.