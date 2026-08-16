México comprará a EU drones y antidrones a precios competitivos para combatir a los cárteles

Cooperación bilateral El secretario del Ejército de EU, Daniel Driscoll (i) y el general de División del Estado mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Héctor Ávila Alcocer, muestran la firma del acuerdo de cooperación (X-@USAmbMex)

El presidente Donald Trump se queda sin argumentos a la hora de defender una intervención militar estadounidense en suelo mexicano, con la excusa de falta de cooperación por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum y falta de tecnología punta por parte del Ejército mexicano para combatir a los cárteles. Este domingo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reveló que ambos países firmaron un acuerdo no vinculante que permitirá a México adquirir drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas, a costos competitivos, un importante paso en la cooperación bilateral para combatir al crimen organizado.

“Nuestra cooperación en materia de defensa sigue fortaleciéndose. Durante la visita del secretario del Ejército estadounidense y la SEDENA firmaron una Declaración de Intención para reforzar nuestras capacidades estratégicas y operativas a través de la innovación en defensa y nuevas tecnologías. Esto permitirá a Defensa acceder al mercado digital del Ejército de EU para adquirir sistemas aéreos no tripulados y de antidrones a bajo costo. Esta tecnología fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles y enfrentar nuestros desafíos de seguridad compartidos”, escribió el embajador estadounidense, y cerró su mensaje con una frase en español: JuntosLogramosMás USMX.

El embajador Johnson hizo alusión a la visita a México la semana pasada del secretario del Ejército de EU, Daniel Driscoll, quien se reunió con el general de División del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Héctor Ávila Alcocer, para firmar, dijo, “una declaración de intención para fortalecer nuestras capacidades estratégicas y operativas mediante la innovación en defensa y nuevas tecnologías”.

“Esto permitirá acceder al mercado digital del Ejército de Estados Unidos para adquirir sistemas aéreos no tripulados y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos”. En concreto, el Ejército mexicano tendrá acceso al mercado digital estadounidense para adquirir Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y tecnología Contra Sistemas Aéreos No Tripulados (C-UAS).

Además, dijo que esta tecnología “fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles” y hacer frente a los retos de seguridad bilaterales.

Por su parte, un comunicado de la Defensa explicó que mediante esta declaración el país podrá “acceder al mercado digital” estadounidense de sistemas completos de operatividad de drones y a las tecnologías antidrones, que sirven para detectar, rastrear, identificar y neutralizar drones no autorizados.

El general Ávila indicó que la visita de su homólogo estadounidense se llevó a cabo en el marco de los mecanismos de cooperación militar bilateral establecidos desde 2016, que “contemplan encuentros periódicos para fortalecer el diálogo, la coordinación y el intercambio de experiencias entre ambas instituciones”.

Tres criminales devueltos a México

En un segundo mensaje, Johnson indicó este domingo que la cooperación bilateral en materia de seguridad, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, envía un mensaje claro a los delincuentes: “serán capturados y rendirán cuentas”.

Esto al informar que “en tan solo un día, autoridades estadounidenses devolvieron a México a tres fugitivos buscados en el país”: un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), buscado por un delito relacionado con armas de fuego en el estado de Guanajuato; un fugitivo buscado por homicidio en Zacatecas, y un tercero buscado por fraude.

El pasado jueves, el Gobierno de Estados Unidos reanudó por completo sus actividades oficiales en el estado de Michoacán, tras evaluar las condiciones de seguridad y las medidas desplegadas por México, poniendo fin a la suspensión que afectó a los inspectores encargados de certificar las exportaciones de aguacate.

Ese mismo día, Johnson reconoció al Gobierno mexicano, “particularmente a su Gabinete de Seguridad”, por las acciones y la coordinación que hicieron posible la reanudación total, según un comunicado difundido en sus redes sociales.