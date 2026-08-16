Ratifica PAN a Marco Bonilla como su coordinador en Chihuahua; perfila candidatura al 2027

Marco Bonilla en el Consejo estatal del PAN en Chihuahua

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla asumió la Coordinación Política Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, con lo que se perfila como el candidato de ese partido a la gubernatura de esa entidad en los comicios del próximo año para enfrentar a Morena.

El nombramiento fue formalizado y ratificado por el Consejo Estatal de Acción Nacional donde , Bonilla planteó que una de sus prioridades será recorrer los municipios de la entidad y mantener contacto con distintos sectores de la población.

Aún falta por definir oficialmente el método para elegir al o la abanderada panista para la gubernatura de Chihuahua, sin embargo, hasta este momento Bonilla Mendoza es el candidato designado para contender contra el candidato de Morena que aún está en disputa entre Andrea Chávez, y Cruz Pérez, alcalde de Ciudad Juárez.

El PAN tiene en marcha sus procesos en la mayoría de los 17 estados donde habrá de renovarse las gubernaturas el próximo año para elegir a sus coordinadores de Política Estatal rumbo a esos comicios.

Con ello buscará fortalecer la presencia territorial del partido, promover los resultados de sus gobiernos y abrir la puerta a acuerdos con organizaciones sociales y otras fuerzas políticas.

Bonilla es el primer aspirante panista que se perfila para ese cargo interno que es la antesala de la candidatura al gobierno de Chihuahua, uno de los bastiones que Morena busca arrebatar al PAN el próximo año.

“Voy a caminar cada municipio, escuchar cada voz y encontrarme con cada Chihuahua que existe dentro de Chihuahua”, afirmó Bonilla ante el consejo estatal del PAN en esa entidad.

Entre las s tareas que tendrá como coordinador político se encuentran difundir las acciones de los gobiernos emanados del PAN, incorporar liderazgos sociales y explorar posibles alianzas con organizaciones de la sociedad civil y otros actores políticos.

El senador y consejero estatal del PAN en Chihuahua, Mario Vázquez, otro de los aspirantes, destacó la decisión del Consejo de Acción Nacional de formalizar la designación de Marco Bonilla como representante y defensor de los valores en Chihuahua.

Vázquez señaló que esta determinación representa un paso importante dentro de la definición del rumbo político del PAN en el estado y reconoció que se trata de una preconfiguración de una posible candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

“Marco es el chingón; Marco es una buena persona, es limpio de corazón y limpio de intenciones, va a ser el mejor defensor de Chihuahua y vamos a retener Chihuahua en la figura de nuestro actual alcalde”, afirmó

El legislador destacó además el consenso que, dijo, se ha generado alrededor de la figura de Bonilla, señalando que no se han presentado divergencias importantes dentro del partido respecto a su designación.