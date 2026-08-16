Registro de línea telefónica Venció el plazo para celular con terminación 0: ¿Qué pasa si no vinculaste tu línea y cómo recuperar el servicio? (Pexels)

Miles de usuarios de telefonía móvil en el país comenzaron este domingo a experimentar la interrupción de sus servicios celulares tras concluir el primer plazo oficial fijado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El trámite, que busca vincular cada línea telefónica con la identidad de su titular, cerró su primera fase este sábado 15 de agosto para todos los números cuya terminación sea el número cero.

Las empresas telefónicas ya iniciaron el protocolo de restricción, el cual deshabilita la salida y entrada de llamadas, el intercambio de mensajes SMS y la conectividad a datos móviles.

No obstante, las autoridades aclararon que esta medida no conlleva la pérdida del número ni de la línea, ya que los dispositivos mantendrán habilitados de forma permanente los canales de emergencia, tales como la recepción de alertas sísmicas e interacciones con el 911.

¿Cómo recuperar la señal si suspendieron tu número?

Para las personas que no completaron el proceso a tiempo y ya sufren la suspensión del servicio, la CRT confirmó que el trámite puede realizarse en cualquier momento para solicitar la reactivación inmediata de la línea sin costo alguno ni necesidad de recargar saldo.

El método más ágil consiste en conectar el teléfono a una red Wi-Fi e ingresar al portal web o aplicación móvil de la compañía prestadora del servicio.

Una vez dentro de la plataforma, el sistema solicitará capturar el número telefónico, adjuntar una identificación oficial vigente y realizar un escaneo facial mediante la cámara del dispositivo para validar la identidad.

De igual manera, quienes prefieran la atención personalizada pueden acudir con su identificación oficial a cualquier Centro de Atención a Clientes de su compañía, donde el personal realizará la validación física para restablecer el servicio a la brevedad.

El calendario para el resto de las líneas

El plan de vinculación implementado por la CRT continuará ejecutándose de forma escalonada durante el resto del año, asignando quincenas específicas según el último dígito de cada tarjeta SIM.

Durante el presente mes de agosto, los usuarios con terminación 1 dispondrán hasta el día 31 para concretar su registro.

Durante septiembre le corresponderá a los números finalizados en 2 (con límite al 15) y en 3 (hasta el día 30). En octubre será el turno de las terminaciones 4 y 5, venciendo los días 15 y 31 respectivamente.

Para el último bimestre del año, los dígitos 6 y 7 deberán registrarse antes del 15 y 30 de noviembre, mientras que el calendario culminará en diciembre con la terminación 8 el día 15 y el dígito 9 el 31 de diciembre.