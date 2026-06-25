Fabiola Alanís entra a la contienda interna de Morena para coordinar la Transformación en Michoacán

Fabiola Alanís

Fabiola Alanís se registro para participar en el proceso interno de Morena con el que se definirá a la persona que encabezará la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán. Durante su mensaje aseguró que su principal objetivo será fortalecer la organización del movimiento en el estado y contribuir a consolidar el llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación

Al registrarse, Alanís afirmó que este proceso representa una oportunidad para reforzar la presencia de Morena en comunidades, colonias, barrios y municipios de Michoacán, además de mantener el respaldo al proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que el movimiento inició con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora corresponde dar continuidad al proyecto bajo el liderazgo de la actual mandataria federal.

“Somos parte de un movimiento histórico que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy encabeza con firmeza y visión la presidenta Claudia Sheinbaum. En Michoacán nos corresponde defender esa continuidad, fortalecerla y llevarla a cada rincón de nuestro estado”, expresó.

La aspirante recordó que su carrera política ha estado ligada durante más de tres décadas a las luchas democráticas y sociales de la izquierda mexicana, además de haber participado en la fundación de Morena desde sus inicios.

Indicó que su participación en este proceso surge de un trabajo cercano con la ciudadanía y del compromiso con las causas populares.

Asimismo, sostuvo que una de las tareas centrales del momento es fortalecer los Comités de Defensa de la Transformación y mantener una comunicación permanente con la población para escuchar sus necesidades, informar sobre el movimiento y acompañar las demandas ciudadanas.

Durante su intervención, Alanís afirmó que defender la Transformación también significa proteger la soberanía nacional y garantizar que México pueda tomar sus propias decisiones.

Añadió que dentro de esa defensa también se encuentra el respaldo a los derechos de las y los migrantes michoacanos que viven en Estados Unidos.

“Desde Michoacán vamos a seguir defendiendo la soberanía nacional con organización popular, conciencia, participación y unidad. La fuerza de nuestro movimiento radica en el pueblo y en su capacidad de mantenerse organizado frente a cualquier desafío”, señaló.

Fabiola Alanís expresó su confianza en el proceso interno de Morena y en el método de encuesta para definir la coordinación estatal, al considerar que permite conocer la voluntad de la ciudadanía.

Aseguró que participará respetando las reglas establecidas y con la convicción de que la decisión fortalecerá al movimiento.

“Morena es un movimiento que escucha al pueblo. Vamos a participar con serenidad, con respeto a las reglas, con honestidad y con plena confianza en que la decisión de la gente fortalecerá a nuestro movimiento”, dijo.

La también fundadora de Morena destacó que el país vive una nueva etapa con la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México, lo que, aseguró, representa un momento histórico para la participación política de las mujeres.

Afirmó que Michoacán también está preparado para consolidar un liderazgo comprometido con el bienestar y la justicia social.

Finalmente, hizo un llamado a militantes y simpatizantes del partido para privilegiar la unidad durante el proceso interno y mantener como prioridad la continuidad del proyecto político.

“Por el bien de Michoacán, respaldamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, promovemos la unidad de Morena y junto al pueblo seguiremos defendiendo la Transformación y la soberanía nacional. Lo importante es el movimiento, lo importante es el pueblo y lo importante es que la transformación continúe”, concluyó.