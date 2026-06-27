Fiscalía de Morelos abrió expediente para indagar al exdirector de Pemex por violencia doméstica

Iagen del video donde aparece el exdirector de Pemex agrediendo a su esposa (Captura de video)

Violencia de género — Unas horas después de que se publicó un video en el que aparece el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla golpeando a su esposa, María Felicia Jiménez, quien lo denunció por maltratos y agresiones, este sábado la Fiscalía General de Morelos informó que ya abrió una investigación contra el exfuncionario.

La Fiscalía informó en un comunicado que se procederá a indagar los hechos como delito de violencia de género, tras la difusión de la denuncia pública que ya se hizo viral tras la difusión de video “donde se aprecia un acto de violencia en contra de una mujer”, identificada como la esposa del extitular de Petróleos Mexicanos.

La institución refiere que al parecer la grabación difundida probablemente corresponde a eventos ocurridos el 15 de marzo de 2026 en el interior de un domicilio en el municipio de Emilio Zapata, en Morelos, por lo que se indaga si además de este episodio hay antecedentes de que este comportamiento es recurrente.

En el mismo tenor, la dependencia resaltó que desde la tarde del 26 de junio comenzó un intercambio de información dentro del marco de colaboración con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal para otorgar las “garantías necesarias de protección a la víctima” de origen cubano y nacionalizada mexicana, mientras se procede con la investigación contra el exfuncionario.

ANTECEDENTE

Desde la tarde del viernes se viralizó un video publicado en redes sociales en el que aparece el exdirector de Pemex golpeando, jaloneando y sometiendo contra el piso a su esposa.

El material fue difundido por la afectada, quien acompaña el video con un mensaje en el que pide auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa. Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía con las altas esferas de la presidencia”, denunció. En el mensaje la afectada pide también medidas de protección para ella y sus hijos y deja como denuncia extra que “todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla. Ayuda presidenta”.

GRABACIÓN

La noche del viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en Chiapas, fue cuestionada sobre esta denuncia contra su exdirector de Pemex y aseguró que la víctima recibiría “toda la ayuda”.

Por otra parte, la Secretaría de Energía (Sener) que también tiene conocimiento de este polémico video, informó que no formalizará la incorporación de Víctor Rodríguez al frente del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), como se tenía proyectado, luego de que este reprobable suceso, es que el INEEL había anunciado el pasado 1 de junio, que el extitular de Pemex asumiría la dirección del organismo.

MENSAJE

En tanto, Víctor Rodríguez, quien aparece señalado como el principal personaje de este episodio de violencia doméstica, publicó un mensaje en el que señaló que se separará de cualquier cargo público “para atender este proceso estrictamente como ciudadano”. “Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, manifestó.

La Crónica de Hoy 2026