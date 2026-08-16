Pone en marcha Morena 220 Asambleas “informativas” tras cancelación de visa de Andy

Militantes de Morena camino a un evento de ese partido Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

En un intento por contrarrestar el impacto de la cancelación de la visa de Andrés Manuel Lópes Beltrán, la dirigencia nacional de Morena puso en marcha 202 Asambleas Informativas este fin de semana a lo largo de las 32 entidades del país, “en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”.

Las asambleas serán encabezadas por dirigentes estatales, municipales y representantes de los sectores organizados de Morena, “para informar directamente al pueblo, y combatir la campaña de desinformación permanente de la derecha nacional e internacional y fortalecer la revolución de las conciencias”.

El partido guinda advirtió que las asambleas se realizaron de manera simultánea entre sábado y domingo para “explicar” a la población los retos que tiene el país en materia de soberanía nacional, sobre todo frente a lo que calificaron como “ presiones externas” así como y escuchar las demandas de las comunidades para retroalimentar la agenda legislativa y de gobierno.

Ello luego de que Estados Unidos revocara la visa a Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau realizó una publicación en su cuenta en X donde parece responder a los descalificaciones que le lanzó el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador al alto funcionario estadounidense por cancelarle la visa.

“¿Están disfrutando el show?, rellena tus palomitas... te va a encantar la siguiente parte”, ironizó el subsecretario de Estado lo que prendió las alertas en Morena.

Ante ello, la dirigencia morenista activó una estrategia que busca contrarrestar el impacto mediático a nivel de tierra para lo cual desplegó 202 “Asambleas Informativas” en todo el país “como parte de la estrategia territorial del movimiento para acercar a la militancia y a la ciudadanía en general la información sobre los avances de la Cuarta Transformación y la defensa de la soberanía nacional”.

Estas asambleas, --anunciaron--se realizaron de manera simultánea en cabeceras municipales, colonias y comunidades de todo el país, con el propósito fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria.

Recalcaron que se requiere explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas, y escuchar las demandas de las comunidades para retroalimentar la agenda legislativa y de gobierno.