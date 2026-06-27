Inician investigación por denuncia de violencia familiar contra ex autoridad federal

a Fiscalía General del Estado de Morelos informó que hay ya una carpeta de investigación por “los probables hechos delictivos derivados de la difusión de una denuncia pública a través de un video, en donde se aprecia un acto de violencia en contra de una mujer”.

Este caso detonó ante la denuncia de una mujer que señaló al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla expuso un video al respecto.

La fiscalía no señaló directamente al presunto agresor e indicó que se inicia la investigación “con pleno respeto y congruencia con las acciones a favor de una justicia eficaz para mujeres, niñas, niños y adolescentes, la diligencia se abrió respecto al video sobre hechos probablemente registrados el pasado 15 de marzo de esta anualidad al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, en el cual se cita la presunta participación de un ex funcionario federal”.

Cabe señalar que la Fiscalía Morelos inició desde la tarde de este viernes intercambio de información dentro del marco de colaboración con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima.