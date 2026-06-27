Profeco emite recomendaciones para viajar al extranjero

Viaje al extranjero

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su “Guía Viajera” de la Revista del Consumidor, emitió una serie de recomendaciones para orientar a las aficionadas y aficionados que tienen la oportunidad de asistir a alguno de los encuentros programados en los estadios de Canadá y Estados Unidos.

El primer paso es asegurar la documentación del viaje. Para salir del territorio nacional, es indispensable cumplir con todos los requisitos migratorios de cada país, esto incluye verificar que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses y llevar copias físicas y digitales de los documentos.

En caso de viajar con menores de edad, se debe contar con la carta de autorización notariada de ambos padres. Asimismo, el artículo de la revista aconseja registrar el itinerario en el Sistema de Registro de Mexicanos en el Exterior en https://sirme.sre.gob.mx/.

Es importante recordar que el requisito de visa depende del destino. Por ejemplo, las personas mexicanas que planean asistir a los partidos de futbol en Canadá o Estados Unidos deben contar con ella o haberla tramitado con antelación en la embajada o consulado correspondiente.

Para viajar a Estados Unidos por turismo o para asistir al Mundial, generalmente se requiere la visa B1/B2, salvo para las personas provenientes de países que forman parte del Programa de Exención de Visas, quienes solo requieren una autorización electrónica.

Para ingresar a Canadá, las personas provenientes de ciertos países deben presentar visa de turista y, en otros casos, es necesario tramitar la Electronic Travel Authorization. Aunque esta suele emitirse en minutos, puede haber retrasos en periodos de alta demanda, por lo que es conveniente gestionar con anticipación, incluso antes de reservar los vuelos.

La procuraduría sugiere a la población aficionada tener a la mano los datos de contacto de la embajada o consulado para cualquier asistencia o situación de emergencia, así como permanecer en constante comunicación con sus familiares.

Finalmente, la Profeco puso a disposición el artículo completo en la edición del Mundial Social de la Revista del Consumidor para consultar más información sobre los derechos en materia de consumo de las aficionadas y aficionados.

La Crónica de Hoy 2026