Prisión de máxima seguridad para criminales de alta peligrosidad, propuesta del PAN rumbo al 2027

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero al anunciar las propuestas de su partido rumbo al 2027--2030

La cadena perpetua para narcopolíticos, extorsionadores y cobradores de piso, así como la creación de una prisión de máxima seguridad para impedir que criminales de alta peligrosidad vuelvan a las calles serán de las principales propuesta del PAN en un intento por posicionarse entre el electorado rumbo a los elecciones del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que, como parte de las 111 Soluciones para México, su partido va por medidas firmes y concretas para recuperar la paz, fortalecer el Estado de derecho y enfrentar con determinación al crimen organizado.

Entre las medidas de seguridad, destacó la propuesta de establecer cadena perpetua para los funcionarios públicos que colaboren con grupos criminales, al considerar que la narcopolítica representa una de las mayores amenazas para *la tranquilidad de las familias, la seguridad nacional, la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.

Asimismo, señaló que Acción Nacional plantea la construcción de una megaprisión de máxima seguridad para aislar a los líderes criminales, impedir que sigan operando desde los centros penitenciarios y garantizar que quienes han lastimado al país enfrenten, por el bien de la patria, consecuencias ejemplares.

Romero Herrera sostuvo que estas propuestas forman parte del eje de seguridad de Soluciones para México, agenda nacional presentada por el PAN para devolver la tranquilidad a las familias mexicanas y reconstruir las capacidades del Estado mediante inteligencia, tecnología, drones, vigilancia estratégica y fortalecimiento institucional, así como medidas preventivas que ayuden a regenerar el tejido social.

El pasado jueves, la dirigencia nacional del PAN, presentó la plataforma “Soluciones para México” integrada por 111 propuestas con las que el partido busca posicionarse de cara a las elecciones del 2027.

“Uno de los principales derechos de las y los mexicanos es vivir en paz. Ninguna familia debería tener que vivir con miedo, pagar extorsiones o sentir que está sola frente al crimen. México merece gobiernos que enfrenten a los delincuentes y que tengan la valentía de romper cualquier vínculo entre el poder y el crimen organizado”, señaló.

El dirigente nacional del PAN reiteró que la seguridad no puede seguir siendo administrada con discursos, excusas ni con una política de abrazos a la delincuencia, sino con soluciones concretas, técnica gubernamental y decisiones firmes que permitan recuperar el control del territorio y garantizar la tranquilidad de las familias.

“México no necesita más gobiernos que protejan criminales ni autoridades que volteen hacia otro lado. México necesita un Estado que defienda a las familias, que haga cumplir la ley y que castigue con toda firmeza a quienes traicionan a la patria aliándose con el crimen organizado”, sostuvo.