Claudia Sheinbaum inaugura nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas Foto: Cortesía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, una unidad médica que inicia operaciones con 35 especialidades y mayor capacidad para atender a las familias tamaulipecas. El complejo incorpora tecnología médica avanzada, nuevas instalaciones y servicios especializados que buscan fortalecer la atención pública en la región.

Durante el acto, la senadora Olga Sosa Ruiz destacó que la puesta en marcha del hospital, acompañada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, representa un avance para garantizar el acceso a la salud como un derecho y refleja el compromiso del gobierno federal con las y los tamaulipecos.

Sheinbaum destaca el acceso a la salud como un derecho

La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que un servicio público sólido evita que los tratamientos y la atención médica se convierta en una mercancía reservada solo para quienes pueden pagarla.

Además, señaló que las y los trabajadores del ISSSTE, son su corazón, al igual que el personal médico, de enfermería y administrativos que atienden diariamente a la población.

“Gobernar con honestidad, convicción y amor al pueblo significa dedicar los recursos y las instituciones públicas al bienestar de las familias mexicanas”, enfatizó la presidenta.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas Foto: Cortesía

Hospital del ISSSTE ampliará su capacidad de atención en Tamaulipas

Por su parte el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que el nuevo Hospital General de Tampico fortalecerá la atención médica y ampliará la capacidad de respuesta del sistema de salud en el sur de Tamaulipas y al mismo tiempo ofrecerá al personal de salud mejores instalaciones y mayor capacidad operativa para atender a las familias tamaulipecas.

Durante su intervención Villarreal Anaya reconoció el apoyo del gobierno federal y resaltó las acciones en materia de vivienda, agua, empleo juvenil y salud entregadas por la presidenta durante su intensa gira de trabajo por las tres regiones de Tamaulipas.

Sobre el nuevo hospital, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, señaló que la unidad médica inicia con 35 especialidades y contará con áreas de: hemodinamia, resonancia magnética, imagenología, hospitalización, urgencias, laboratorios, cirugía, hemodiálisis, diálisis peritonial y quimioterapia, banco de sangre, hidroterapia, medicina física, audiometría y un superissste, donde podrán comprar los derechohabientes y sus familias.

Nuevo ISSSTE en Tampico tendrá 250 camas y 37 consultorios

Batres indicó que el nuevo Hospital General del ISSSTE contará con 250 camas en total, de las cuales 150 serán censables; la antigua unidad contaba sólo con 103 camas censables.

También dio a conocer que el nuevo complejo de salud pasará de 20 a 37 consultorio lo que permitirá que cada especialidad cuente con un espacio propio para una mejor atención de la derechohabiencia.

La presidenta de México, Claudia ShNuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas Foto: Cortesía

Otra de las características que marcarán una diferencia en la nueva unidad hospitalaria es que la farmacia será diez veces más grande que la anterior y contará con el cien por ciento de las claves que corresponden a un hospital de este nivel.

En tanto el secretario de Salud federal, David Kershenobich, aseguró que el hospital incorpora tecnología médica de vanguardia para mejorar la atención, los estudios y los procedimientos clínicos.