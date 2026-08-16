Sismos en México Temblores en México HOY: SSN reporta secuencia de sismos este domingo 16 de agosto de 2026 (Pexels)

La actividad sismica en México no da tregua en las primeras horas de este domingo 16 de agosto de 2026.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer la detección de una serie de eventos sísmicos concentrados en la franja del Pacífico y la zona noroeste del país, con magnitudes que alcanzaronuna magnitud de 4.2 en territorio nacional.

Las brigadas de Protección Civil de las entidades afectadas activaron protocolos de evaluación y supervisión preventiva para descartar afectaciones a la infraestructura o personas lesionadas, recordando que los datos del SSN se mantienen en constante actualización.

¿Dónde y a qué hora sucedieron los últimos temblores en México?

El evento más reciente ocurrió a las 08:51 horas en Coyuca de Benítez, Guerrero, donde se registró un sismo de magnitud 4.2.

Previamente, a las 07:32 horas, se detectó otro temblor de magnitud 4.2 localizado a 41 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.

En la costa oaxaqueña, a las 06:06 horas, las redes oficiales captaron un movimiento de magnitud 4.0 situado a 74 kilómetros al sur de Puerto Escondido.

Minutos antes, a las 04:47 horas, la actividad telúrica se manifestó a 17 kilómetros al oeste de Río Grande, Oaxaca. Este evento registró una magnitud de 3.8.

La secuencia analizada comenzó a las 04:38 horas en el noroeste del país, cuando se reportó un sismo de magnitud 3.4 con epicentro ubicado a 43 kilómetros al oeste de Ensenada, Baja California.

¿Por qué se concentran los sismos en estas regiones?

Debido al contacto permanente entre las placas tectónicas de Cocos, Rivera y Norteamérica, estados del litoral del Pacífico como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán registran una alta frecuencia de liberación de energía.

Asimismo, zonas como Baja California y Jalisco se mantienen bajo continua supervisión técnica por la interacción de sus fallas locales.