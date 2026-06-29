CFE y gobiernos estatales fortalecen coordinación nacional para atención del servicio eléctrico

CFE

A través de un comunicado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que se llevó a cabo una mesa nacional de trabajo con representantes de 29 entidades federativas, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y mejorar la atención a las necesidades del servicio eléctrico.

Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE, destacó que este ejercicio eleva la coordinación que la empresa mantiene de manera permanente con los gobiernos estatales, a través de sus gerencias divisionales, superintendencias y áreas técnicas y operativas.

Con esta acción también se busca reforzar el ordenamiento y agilizar la atención de los planteamientos que surgen en cada entidad, así como dar seguimiento puntual a los asuntos prioritarios del servicio eléctrico.

Señaló que el modelo de trabajo de la CFE junto a los gobiernos estatales prioriza sumar capacidades para atender las necesidades de hogares, comunidades, comercios, industrias y sectores estratégicos.

Se planteó realizar reuniones técnicas, visitas a instalaciones estratégicas y cuando resulte pertinente, supervisiones conjuntas para conocer directamente las condiciones y necesidades de cada región.

Durante la sesión se presentó el modelo “CFE Conectada Contigo”, integrado por cuatro ejes: atención con calidad y calidez, mejora de los canales de comunicación, fortalecimiento de la vinculación institucional, y cero tolerancia a la corrupción.

Con este modelo se busca que exista acompañamiento y seguimiento hasta la resolución de cada solicitud. También contempla fortalecer los centros regionales, los canales digitales, la comunicación en redes sociales y la capacidad de actuación del personal técnico en territorio.

Además, para 2026, la estrategia de renovación de componentes contempla la incorporación de 301 mil postes, 3 mil 924 equipos de protección y seccionamiento, más de 34 mil kilómetros de conductores para redes de media y baja tensión, así como más de 1 millón 695 mil medidores nuevos.

Estas acciones forman parte de una inversión acumulada superior a 15 mil millones de pesos entre 2025 y 2026, dirigidos a renovar equipos, reforzar la capacidad operativa y mejorar la confiabilidad de las redes eléctricas en las distintas regiones del país.

El comunicado señala que para el periodo 2024-2030, la institución prevé una inversión de más de 244 mil millones de pesos en infraestructura de transmisión y distribución, como parte del plan de expansión y fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Durante sus intervenciones, las autoridades estatales reconocieron la coordinación operativa de la CFE y coincidieron en que la articulación nacional de estos mecanismos permitirá fortalecer la comunicación, ordenar el seguimiento de los asuntos prioritarios y mejorar la atención de las necesidades particulares de cada región.