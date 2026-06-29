Nuevos partidos pulverizan el voto opositor: Alito; llama a crear alianza rumbo al 2027

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno en la Reunión Plenaria de la Cepppal realizada en la sede del Senado en Xicoténcatl

La dirigencia nacional del PRI advirtió que la creación de nuevos partidos solo pulveriza el voto de la oposición rumbo al 2027 por lo cual llamó a consolidar una gran coalición para enfrentar la alianza que ya integra Morena, PT y PVEM en busca de arrasar en los comicios para renovar la Cámara de Diputados y las 17 gubernaturas en juego.

“Se necesita una gran alianza, una gran coalición, un gran pacto para que le ganemos a estos cínicos y corruptos de morena la Cámara y las elecciones en el 2027”, convocó

Con la llegada de dos nuevos partidos con registro que podrán competir en las elecciones federales del 2027, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que ello, solo atomiza el voto opositor lo que favorece al régimen morenista.

“Lo único que hace la creación ( de nuevos partidos) es la división, pulveriza el voto opositor. Y aquí lo que se necesita es pensar en México, pensar hacia adelante, un gran bloque opositor para ganarle a Morena”, aseveró

Luego de que Morena se encamina a enfrentar el proceso electoral del 2027 en alianza con el PT y PVEM, el dirigente nacional del PRI, advirtió que se requiere de una gran coalición opositora para enfrentar al oficialismo que busca arrasar en los comicios del próximo año.

Moreno ha insistido en varias ocasiones en llamar al PAN y Movimiento Ciudadano a formar una alianza opositora de cara al 2027 pero esos partidos lo han ignorado y aseguran que contenderán solos en esos comicios.

“Hoy necesitamos un bloque opositor. Hay que pensar en México antes de pensar en cualquier interés. México es lo más importante. El PRI está pensando en lo más importante, que es México, y por eso siempre estaremos a favor de construir una gran coalición”, recalcó

En entrevista en el marco de la reunión plenaria de la Cepppal, Moreno consideró poco inteligente y productivo para la oposición contender solos en cada una de las 17 entidades donde se renovará gubernaturas, sobre todo en aquellas donde Morena puede perder la elección.

“Yo diría, por ejemplo, un estado: el estado de Chihuahua, que tanto han perseguido a la gobernadora de Acción Nacional, Maru Campos. Ustedes creen que en Sonora, en Sinaloa, en el caso de Chihuahua, ¿es inteligente que haya un candidato del PRI, uno del PAN y uno de Movimiento Ciudadano, y que morena vaya junto? O sea, ¿no creen que es más importante hacer un gran bloque opositor?”, cuestionó

Sin embargo aseveró que si no hay coalición, el PRI está listo para contender solo en las elecciones del próximo año.

“Si no hay una coalición, nosotros vamos a competir. Que el pueblo de México sepa qué partidos políticos no quisieron hacer una coalición. El PRI está puesto para la coalición”, estableció