Pensión para el Bienestar 2026 ¿Se deben actualizar los datos personales para recibir el pago?

Las personas adultas mayores están por recibir su siguiente pago de la Pensión para el Bienestar y han surgido muchas dudas sobre si es necesario actualizar los datos de los beneficiarios de sus programas de apoyo económico.

Debido a esta incertidumbre, la Secretaría explicó sobre los procesos de veracidad a todas las personas que reciben este apoyo. Asimismo, señaló que la entrega de esta ayuda se realiza de manera directa y sin intermediarios.

¿Se tienen que actualizar los datos para recibir la Pensión para el Bienestar?

A través de sus canales oficiales, la institución aclaró que es completamente falso que las personas registradas en este programa deban actualizar su información para continuar recibiendo la ayuda económica.

También informó que no es necesario cumplir con requisitos adicionales, si no apareces aparecen en su página oficial o responder mensajes de texto o correos electrónicos en los que se les soliciten documentos personales para continuar dentro del programa.

¿Por qué surgió la duda de actualizar los datos personales de la Pensión para el Bienestar?

Esta duda surgió por un video difundido en una plataforma digital, donde compartían con los espectadores, que si recibían la ayuda económica de este programa tenían que actualizar sus datos para continuar con el apoyo.

¡No te dejes engañar! ⚠️ Es falso que debas realizar un trámite de actualización de datos para seguir recibiendo tus pagos. ❌



Los #ProgramasParaElBienestar son derechos del pueblo y se entregan de manera gratuita, directa y sin intermediarios. ✅



Infórmate en:… pic.twitter.com/z75IV63BB5 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) June 30, 2026

La Secretaría del Bienestar pide a todos sus beneficiarios revisar los canales oficiales

Además de aclarar el contenido, la Secretaría informó que este tipo de imágenes no tienen relación con la institución y exhortó a los derechohabientes a evitar caer en fraudes, así como a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales del Programa para el Bienestar y otras instancias gubernamentales.