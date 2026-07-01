Aseguran 1 tonelada de cocaína en aguas de Chiapas

La Secretaría de Marina aseguró una embarcación menor con dos motores fuera de borda, así como aproximadamente 1.2 toneladas de presunto clorhidrato de cocaína, en inmediaciones de las playas de San José el Hueyate, en el estado de Chiapas.
En una primera acción, se detuvo a cuatro personas, así como 29 bultos con 860 paquetes con un peso aproximado de 860 kilos de presunto clorhidrato de cocaína.
En una segunda acción, personal de la Armada de México detectó una embarcación con dos motores fuera de borda y cuatro tripulantes a bordo, por lo que al inspeccionarlo se localizaron 13 bultos con 384 paquetes con un peso aproximado de 384 kilos de presunta droga.
Estos aseguramientos representan una afectación económica de aproximadamente 263 millones 250 mil pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.
Con estos aseguramientos se evitó que aproximadamente dos millones 400 mil dosis llegaran a la población.