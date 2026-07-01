Feriados de julio ¿Qué puentes y días de asueto habrá en México este 2026?

En México se cuenta con un amplio calendario de días festivos que otorgan a trabajadores y estudiantes un descanso obligatorio oficial durante su jornada normal de trabajo.

Aunque en julio dan inicio a las vacaciones de fin de ciclo escolar en el país, muchas personas que laboran se preguntan si antes de que miles de alumnos comienzan su periodo de descanso, el mes cuenta con fechas de asueto oficiales.

¿Durante julio hay días feriados?

Durante julio no se cuenta con descansos obligatorios, según a lo establecido por la Ley Federal de Trabajo, por lo cual las actividades laborales continúan de manera normal en todo el país.

Aunque, para los alumnos este mes de julio se concluye su ciclo escolar 2025-2026 y se da inicio al periodo vacacional, estas fechas no se consideran inhábiles para los empleados.

¿Cuáles son los próximos días de puente en México?

Según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74, los días que quedan de descanso para concluir el año son:

16 de septiembre

16 de noviembre

25 de diciembre

El 20 de noviembre se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, pero por disposición oficial esta fecha específica se recorre al tercer lunes de noviembre, por lo que estas tres fechas, son las últimas que se contemplan para celebrar días de descanso en México.

Recuerda que si trabajas durante las fechas que fueron establecidas como inhábiles, tienes derecho a recibir un pago adicional al de tu jornada laboral. Por lo cual las leyes establecen que a parte de tu salario, tendrás que recibir dos pagos extras por el servicio presentado, lo que es igual a obtener tres veces el salario diario.