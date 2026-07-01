Fiscalía de Morelos otrorga medidas de protección a esposa de ex-director de Pemex

Victor Rodríguez deja la dirección de Pemex

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó este miércoles que se le otorgaron medidas de protección a la doctora en ingeniería física nuclear, Felicia Jiménez, por el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres, luego de que denunciara públicamente por presunta violencia familiar a su esposo, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

Asimismo, precisó que la investigación se mantiene activa y que la autoridad estatal tuvo conocimiento de los hechos el pasado 26 de junio, a partir de la difusión de un video relacionado con lo ocurrido en el municipio de Emiliano Zapata.

Blumenkron Escobar indicó que la carpeta de investigación se inició de oficio tras conocerse el material videográfico, por lo que se han realizado diversas diligencias para su integración.

“Como ustedes saben, son hechos que también ya trascendieron del estado. Es decir, tenemos un video y el viernes 26 de junio tuvimos conocimiento de los hechos. Se inició de oficio la carpeta por el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía de Morelos y se han realizado diversas diligencias de oficio”, manifestó.

Agregó que existe coordinación con autoridades federales y de la Ciudad de México para el seguimiento del caso.

“Es importante la colaboración que tenemos en este momento con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y con la Fiscalía de la Ciudad de México. Ayer o antier iniciaron ellos una carpeta por la denuncia que presentó la señora, y esto para nosotros es importante por la colaboración que existe”, dijo.

El fiscal de Morelos enfatizó que las autoridades mantienen intercambio de información para fortalecer la protección de la víctima.

“Para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima”, expresó.

Igualmente, indicó que los hechos probablemente ocurrieron el pasado 15 de marzo al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, y que en el material videográfico se cita la presunta participación de un exfuncionario federal.

Señaló que, en caso de que la declaración presentada en la Ciudad de México incluya hechos ocurridos en Morelos, estos serán incorporados a la investigación estatal.

“Si ella, en esa declaración que rindió en la Ciudad de México, refiere los hechos de aquí de Morelos, del video que sucedió en Emiliano Zapata, vamos a tener esas diligencias nosotros para actuar en consecuencia”, comentó.

Sobre la situación procesal, expuso que aún no existe denuncia formal en Morelos, aunque el proceso de investigación continúa.

“Todavía no, pero estamos en ese proceso. Ella está en la Ciudad de México y todas las diligencias que se hagan en colaboración con esa Fiscalía las tendremos nosotros”, añadió y detalló que la víctima cuenta con acompañamiento institucional tanto del Gobierno Federal como de la Fiscalía de la CDMX.

“Sí tuvimos contacto desde el principio, pero ella está en la Ciudad de México. El acompañamiento lo hace la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y la Fiscalía de la Ciudad de México”, apuntó.

Finalmente, informó que el Centro de Justicia para las Mujeres de Morelos otorgó medidas de protección a favor de la víctima, consistentes en rondines y patrullajes en caso de que se encuentre en territorio morelense.

“Medidas de protección como rondines o patrullajes. Ella está en la Ciudad de México; en caso de que venga al estado, contará con las medidas que ya fueron solicitadas”.