IMSS suman 22.7 millones de empleos formales; rompe récord histórico y alerta fraudes

Zoé Robledo Empleos formales (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Detrás de cada empleo formal hay una familia que gana tranquilidad. Con ese mensaje, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó el balance laboral correspondiente a junio de 2026, al destacar que el país mantiene una tendencia positiva en la generación de empleos y, con ello, el acceso de millones de personas a servicios de salud, pensiones, créditos de vivienda y otras prestaciones.

Durante la conferencia matutina, el funcionario informó que el IMSS alcanzó un nuevo máximo histórico para el cierre del mes de junio, al registrar 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados.

Nuevos empleos en el mes de junio

Robledo explicó que únicamente durante junio se generaron 61 mil nuevos puestos de trabajo en el mes de junio ; además, precisó que en el primer semestre del año ya suman 262 mil 628 empleos creados y que, comparado con junio de 2025, el incremento anual fue de 454 mil 38 trabajadores afiliados al IMSS.

Afirmó que estos resultados son especialmente importantes por el contexto económico internacional y muestran la fortaleza del empleo formal en México.

Sectores estratégicos

El director del IMSS señaló que el crecimiento del empleo continúa siendo impulsado por actividades como transporte y comunicaciones, comercio, servicios financieros y tecnológicos, turismo, construcción, además de los servicios públicos de salud y educación.

Indicó que el avance no solo se refleja en el número de trabajadores registrados, sino también en la calidad de esos empleos.

El salarios también sigue al alza

Otro de los indicadores presentados fue el salario base de cotización, que alcanzó los 669.1 pesos diarios.

Robledo explicó que este indicador creció 6.4 por ciento, una cifra superior a la inflación, lo que representa una mejora en los ingresos de quienes cuentan con un empleo formal y fortalece su acceso a la seguridad social.

El funcionario informó que actualmente 9 millones 195 mil 693 mujeres tienen un empleo formal registrado ante el IMSS, lo que representa el 40.4 por ciento del total de trabajadores afiliados. También destacó el avance en la incorporación de trabajadores de plataformas digitales.

Recordó que la iniciativa presentada en octubre de 2024 ya permitió que 237 mil personas cuenten con seguridad social completa, incluyendo atención médica, incapacidades, pensiones, guarderías y demás prestaciones. Añadió que durante junio la actividad económica relacionada con el Mundial también impulsó este tipo de empleos.

Robledo recordó que, de acuerdo con el informe “Perspectivas del Empleo de la OCDE 2026”, México conserva la segunda tasa de desempleo más baja entre las 38 economías que integran ese organismo, únicamente por debajo de Japón.

Asimismo, destacó que el país registra un crecimiento de la productividad laboral superior al promedio de la OCDE y una recuperación sostenida del salario mínimo desde 2018, con un incremento acumulado del 122 por ciento.

IMSS advierte sobre falsas inscripciones

Al concluir su participación, el director del Instituto alertó sobre anuncios fraudulentos que circulan en redes sociales ofreciendo supuestas afiliaciones al IMSS mediante pagos de 200 o 650 pesos.

Explicó que algunos incluso funcionan bajo esquemas piramidales, prometiendo reducir el costo si las personas consiguen nuevos inscritos, aclaró que esas empresas no existen y únicamente simulan relaciones laborales inexistentes.

Advirtió que quienes acepten esas ofertas pueden perder su dinero, quedar sin acceso a los servicios médicos e incluso incurrir en responsabilidades legales sin saberlo.

Esquema oficial

Zoé Robledo recordó que quienes trabajan por cuenta propia pueden incorporarse directamente al programa para Personas Trabajadoras Independientes sin necesidad de gestores ni intermediarios.

Destacó que este esquema ya suma cerca de medio millón de personas afiliadas y anunció que el IMSS pondrá en marcha una campaña para alertar a la población sobre este tipo de fraudes.

Finalmente, aseguró que el crecimiento del empleo formal seguirá acompañado por el fortalecimiento de los servicios del Instituto, con más especialistas, mejor infraestructura, nuevo equipamiento y una atención digna para los derechohabientes.