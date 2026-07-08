Entregarán 5 mil 300 toneladas de semilla certificada de frijol en Durango y Zacatecas

Como parte del Plan Nacional Frijol, con el próposito de fortalecer la producción nacional de frijol y avanzar hacia la soberanía alimentaria de México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), invita a productores de Durango y Zacatecas a inscribirse al programa Otorgamiento de Semilla Calificada de Frijol para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2026.

Mediante estas inciativas se pretende aumentar el rendimiento de las cosechas, asegurar la rentabilidad de las y los agricultores y garantizar la disponibilidad de este alimento en la mesa de las familias mexicanas.

Además de recibir semilla calificada, las y los productores podrán participar directamente en el Programa de Acopio de Alimentación para el Bienestar durante el ciclo agrícola 2026 y tendrán acceso directo a Producción y Fertilizantes para el Bienestar, el crédito Cosechando Soberanía y al acompañamiento técnico de las Escuelas de Campo (ECAs).

Para registrarse, las y los interesados deberán acudir a las oficinas del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) o al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) de AGRICULTURA más cercano a su localidad. Las y los derechohabientes de los programas de la Secretaría deberán presentar únicamente su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) en original y copia.

Quienes aún no formen parte de los programas del campo, deberán presentar identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio actualizado y un documento que acredite la legal posesión del predio.

En Durango, el Plan Nacional Frijol beneficiará a más de seis mil productoras y productores con más de 45 mil hectáreas, a través de la entrega de mil toneladas de semilla certificada de la variedad Pinto Saltillo y 500 toneladas de semilla habilitada de Negro San Luis.

En Zacatecas se distribuirán 3 mil 381 toneladas de semilla de frijol negro San Luis y 500 toneladas de frijol pinto Saltillo para más de 12 mil productoras y productores, quienes cuentan con una superficie superior a 101 mil hectáreas.

Es importante mencionar que las y los beneficiarios aportarán 8.75 pesos y 10.00 pesos por el kilo de semilla certificada de negro San Luis y pinto, respectivamente, toda vez que el gobierno federal contribuye con 50 por ciento y el gobierno estatal coopera con 25 por ciento del costo total. Sólo en el caso de Durango, el 50 por ciento lo aporta el gobierno federal y el 50 por ciento restante es por parte de las y los beneficiarios.