Gobierno de México confía en que se renovará el T-MEC por 16 años adicionales

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó que las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) generen incertidumbre para las inversiones y expresó su confianza en el que el acuerdo comercial será renovado por 16 años adicionales una vez que concluyan las revisiones previstas en el mecanismo.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum expuso que la decisión de mantener revisiones anuales fue tomada por el gobierno de Estados Unidos tanto para México como para Canadá y aseguró que no representa una sanción para el país.

“Hay aquí una equivocación”, declaró la mandataria presidencial al referirse a las opiniones de analistas que consideran que este esquema podría desalentar las inversiones por dificultar la planeación de largo plazo. En ese sentido, afirmó que el Plan México seguirá siendo una alternativa para impulsar el desarrollo económico y atraer proyectos productivos.

Sheinbaum mencionó que el T-MEC conserva su vigencia por los próximos 10 años, tal como lo establece el tratado. Detalló que, durante la revisión correspondiente a este año, Estados Unidos decidió no ampliar de inmediato su duración por 16 años más, lo que activó el mecanismo de revisiones anuales contemplado en el propio acuerdo.

No obstante, la mandataria presidencial aclaró que esta determinación no es definitiva, ya que los tres países pueden acordar en cualquier momento extender la vigencia del tratado por otros 16 años.

“Lo que puede ocurrir en los próximos 10 años es que los tres países nos pongamos de acuerdo para alargarlo otros 16. En cualquier momento puede ocurrir eso”, puntualizó la presidenta.

La presidenta insistió en que no existe incertidumbre sobre el futuro del acuerdo y dijo confiar en que la renovación se concretará en los próximos años.

“Pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16 años, aunque sea dentro de cuatro o cinco años, porque la integración económica es enorme”, expresó la mandataria presidencial.

Asimismo, Sheinbaum rechazó que la decisión del gobierno estadounidense responda a un “castigo” contra México y reiteró que forma parte de una estrategia proteccionista, la cual incluyó la imposición de aranceles a diversos países.

La presidenta también resaltó que pese a la aplicación de aranceles, México continúa incrementando sus exportaciones hacia Estados Unidos y se posiciona como el principal comprador de productos estadounidenses. Añadió que ha planteado a Trump que el país ha sustituido importaciones provenientes de Asia por mercancías estadounidenses, fortaleciendo así la integración comercial de Norteamérica.

Finalmente, Sheinbaum comentó que, además de consolidar la relación con sus socios del T-MEC, México continúa diversificando sus vínculos comerciales. En ese contexto, destacó que el Parlamento Europeo aprobó recientemente la actualización del acuerdo comercial con Europa y señaló que el gobierno seguirá fortaleciendo las relaciones económicas con otras regiones del mundo.

La Crónica de Hoy 2026